«ПСЖ» за 80+10 млн евро купит Коло-Муани у «Айнтрахта»

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Рандаля Коло-Муани.

Парижане заплатят 90 миллионов евро за 24-летнего форварда сборной Франции, осталось уладить последние детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, «ПСЖ» гарантировал «Айнтрахту» выплату 80 млн, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Коло-Муани забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 42 матчах за клуб.

Он завоевал серебро с Францией на ЧМ-2022. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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23 комментария

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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Коло - Дембеле-Мбаппе - на бумаге красиво ,посмотрим ,интересно
+36
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Aktan
Это же тот паренёк который не реализовал выход 1 на 1 в финале ЧМ против Аргентины?
+39
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+28
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Экспертное мнение
Ответ Aktan
Это же тот паренёк который не реализовал выход 1 на 1 в финале ЧМ против Аргентины?
А Дембеле тот паренёк который уронил Ди Марию и привёз пенку. Черепахен решил собрать их к себе в команду и проучить, видимо.
+29
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+25
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ML26
Ответ Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Коло - Дембеле-Мбаппе - на бумаге красиво ,посмотрим ,интересно
Не ясно зачем нужны барколя и рамуш, если Мбаппе остаётся
+14
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+12
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граф Якунин
Ответ Numunu
Кузнец триумфа сборной Аргентины, переходит в бывший клуб своего творения ))
А Роббен кузнец триумфа сборной Испании?
+11
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Numunu
Кузнец триумфа сборной Аргентины, переходит в бывший клуб своего творения ))
+18
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AnMe
Ответ Numunu
Кузнец триумфа сборной Аргентины, переходит в бывший клуб своего творения ))
Да ладно. Тот же Льорис несколько раз спас Ж Франции, на той же 90 минуте основного времени, где мог быть золотой удар Месси. Позиция была самая любимая его как раз. Вот и удар Коло-Муани также потащили, зато пропустили тупой гол от игры. Не спускать же всех собак на бедолагу.
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Тухель
Ответ ML26
Под Дембеле Асенсио есть, а Барколя левый фланг. Не вижу тогда для него смысла переходить в таком возрасте, чтобы сидеть под черепахой
В чем проблема в 20 лет сидеть в топ клубе? Набираешься опыта, если совсем времени нет, то отдают в аренду. Это нормальная практика. В 20 лет берут под основу топ клуба единиц.
Условный Родриго в сезоне 2020/2021 в Примере сыграл в старте целых 10 матчей и примерно так же и у Барколя будет.
Матчей много и если ты не 4 или 5 выбор на позиции, то играть ты будешь часто. А он 2 выбор на позицию это вообще шикарно.
В топ клубы не зовут каждый день. Заиграешь здорово, не заиграешь поедешь в середняк. Да и в деньгах он выиграл.
Странно не понимать очевидных вещей. Во Франции 1 топ клуб и если игрок Лиги 1 еще не заканчивает карьеру и его зовут в ПСЖ, он сразу едет. То же самое в Германии с Баварией или с МС в Англии. Вон новенькому португалу МС старт никто не гарантирует, но глупо из Вулверхэмптона не перейти в МС. Пусть и пришлось вести себя как говно, но игрока можно понять.
+6
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SergioRamos92
Ответ Aktan
Это же тот паренёк который не реализовал выход 1 на 1 в финале ЧМ против Аргентины?
Он самый
+6
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rigobersong
Просто пушка!:)) Мбаппе решил играть в родном доме и собрать братьев!:)) А не гнаться за деньгами в Мадрид, что бы видеть плачь винисиуса:))) Не даром Чемпион Мира!:))
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Yelzin Teheda
ещё бы топового полузащитника и можно на ЛЧ замахнуться
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Человек1991
ПСЖ новый галактикос ! Мбаппе , Дембеле , Рамуш , Барколя , Коло Муани , Асенсио . ))
+4
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Максим Новиков
Ответ Aktan
Это же тот паренёк который не реализовал выход 1 на 1 в финале ЧМ против Аргентины?
Тот самый.
Плюсом он заработал пенальти, с которого начался камбек Франции
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Neclerque
Ответ ML26
Не ясно зачем нужны барколя и рамуш, если Мбаппе остаётся
Глубина лавки на решающих стадиях ЛЧ решает
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Максим Черкашин
Ответ Человек1991
ПСЖ новый галактикос ! Мбаппе , Дембеле , Рамуш , Барколя , Коло Муани , Асенсио . ))
В фильме, тысяча и один пас.:)))))
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ML26
Ответ Тухель
Игроки никогда не травмируются? А особенно Дембеле? Ротация не нужна и замен не существует? Уже надоедает, что болельщики не понимают, когда в клубе играет больше 11 человек.
Под Дембеле Асенсио есть, а Барколя левый фланг. Не вижу тогда для него смысла переходить в таком возрасте, чтобы сидеть под черепахой
+1
-1
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Тухель
Ответ ML26
Не ясно зачем нужны барколя и рамуш, если Мбаппе остаётся
Игроки никогда не травмируются? А особенно Дембеле? Ротация не нужна и замен не существует?
Уже надоедает, что болельщики не понимают, когда в клубе играет больше 11 человек.
+4
-4
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Фран
У Айнтрахта талант впаривать свою древесину за бешеные деньги чуть ли не ежегодно. По конспектам Бенфики работают, видимо.
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Neclerque
Раскидали балласт, усилились молодыми мотивированными игроками - вперед, Париж 🔴🔵
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