«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Рандаля Коло-Муани.

Парижане заплатят 90 миллионов евро за 24-летнего форварда сборной Франции, осталось уладить последние детали, сообщает инсайдер .

По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, « » гарантировал « » выплату 80 млн, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 42 матчах за клуб.

Он завоевал серебро с Францией на ЧМ-2022. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

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