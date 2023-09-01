«ПСЖ» за 80+10 млн евро купит Коло-Муани у «Айнтрахта»
«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Рандаля Коло-Муани.
Парижане заплатят 90 миллионов евро за 24-летнего форварда сборной Франции, осталось уладить последние детали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным журналиста Bild Кристиана Фалька, «ПСЖ» гарантировал «Айнтрахту» выплату 80 млн, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Коло-Муани забил 23 гола и сделал 17 ассистов в 42 матчах за клуб.
Он завоевал серебро с Францией на ЧМ-2022. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
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Условный Родриго в сезоне 2020/2021 в Примере сыграл в старте целых 10 матчей и примерно так же и у Барколя будет.
Матчей много и если ты не 4 или 5 выбор на позиции, то играть ты будешь часто. А он 2 выбор на позицию это вообще шикарно.
В топ клубы не зовут каждый день. Заиграешь здорово, не заиграешь поедешь в середняк. Да и в деньгах он выиграл.
Странно не понимать очевидных вещей. Во Франции 1 топ клуб и если игрок Лиги 1 еще не заканчивает карьеру и его зовут в ПСЖ, он сразу едет. То же самое в Германии с Баварией или с МС в Англии. Вон новенькому португалу МС старт никто не гарантирует, но глупо из Вулверхэмптона не перейти в МС. Пусть и пришлось вести себя как говно, но игрока можно понять.
Плюсом он заработал пенальти, с которого начался камбек Франции
Уже надоедает, что болельщики не понимают, когда в клубе играет больше 11 человек.