Баринов о 2-м тайме «Локо» с «Балтикой»: «Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой – надо разобраться»

оценил игру «Локомотива» во втором тайме матча с «Балтикой»

В 7-м туре Мир « » обыграл «Балтику» (3:2), забив 3 мяча в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.

«Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой. Надо посмотреть и разобраться в перерыве», – сказал капитан «Локомотива».

По итогам 7-го тура «Локомотив» с 12 очками поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы.

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