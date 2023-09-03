Баринов о 2-м тайме «Локо» с «Балтикой»: «Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой – надо разобраться»
Дмитрий Баринов оценил игру «Локомотива» во втором тайме матча с «Балтикой»
В 7-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2), забив 3 мяча в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.
«Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой. Надо посмотреть и разобраться в перерыве», – сказал капитан «Локомотива».
По итогам 7-го тура «Локомотив» с 12 очками поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы.
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