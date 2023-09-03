Баринов о 2-м тайме «Локо» с «Балтикой»: «Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой – надо разобраться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Балтика Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Баринов оценил игру «Локомотива» во втором тайме матча с «Балтикой»

В 7-м туре Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Балтику» (3:2), забив 3 мяча в первом тайме и дважды пропустив после перерыва.

«Дерьмо случается. Не могу сказать, что случилось с командой. Надо посмотреть и разобраться в перерыве», – сказал капитан «Локомотива».

По итогам 7-го тура «Локомотив» с 12 очками поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы.

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10 комментариев

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Superkenguroo
Неуверенная команда у Галактионова.
Потому Дзюба и играет такую роль, у него характер есть.
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тот самый Кадрус
А в чем тут разбираться? Балтика прибавила и наша оборона снова показала свой низкий уровень. Первый гол Кузьмин упускает своего игрока. Второй гол - Куликов где то гуляет и игрок Балтики, ни кем не прикрытый, спокойно исполняет прицельный удар. Даже в первом тайме оборона придумывала сама моменты для Балтики. Помните что учудил Фассон, когда Лантратов пришлось спасать команду? Атака продолжала неплохо играть, было 2 момента у Миранчука и один у Марадишвили но хорошо сыграл Латышонок. Если до закрытия трансферного окно не купят качественного центрдефа и адекватную замену Дзюбе, плохи наши дела.
+8
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+8
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Фут.Боль
Так сказал же, что случилось во втором тайме с командой. Очень лаконично.
+5
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+5
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Гаврила Ардалионович
«Жизнь как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся» ©
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An Kr
И много вины на тебе, Дима. Теряешь свою позицию бегая страхуя игроков, словами подсказывай, расставляй, ты же опытный уже игрок.
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Сергей Сунчилиев
Господин Главный тренер: надо что то менять в команде, скажи кому надо что нужны квалифицированные защитники и нужно искоренять Дзюбозависимость в команде
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Слава Трунов
у вас частенько случается какое нибудь дюрьмо
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040474Andrei
Ответ тот самый Кадрус
А в чем тут разбираться? Балтика прибавила и наша оборона снова показала свой низкий уровень. Первый гол Кузьмин упускает своего игрока. Второй гол - Куликов где то гуляет и игрок Балтики, ни кем не прикрытый, спокойно исполняет прицельный удар. Даже в первом тайме оборона придумывала сама моменты для Балтики. Помните что учудил Фассон, когда Лантратов пришлось спасать команду? Атака продолжала неплохо играть, было 2 момента у Миранчука и один у Марадишвили но хорошо сыграл Латышонок. Если до закрытия трансферного окно не купят качественного центрдефа и адекватную замену Дзюбе, плохи наши дела.
А пас кто дал Мардашвили что не поясняешь 🤔
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тот самый Кадрус
Ответ 040474Andrei
А пас кто дал Мардашвили что не поясняешь 🤔
Куликов дал, молодец, но это было в фазе атаки, но он второй опорный и в фазе обороны, когда команда обороняться в своей шштрафной, он должен страховать защитников и закрывать открытого игрока соперника.
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040474Andrei
Ответ тот самый Кадрус
Куликов дал, молодец, но это было в фазе атаки, но он второй опорный и в фазе обороны, когда команда обороняться в своей шштрафной, он должен страховать защитников и закрывать открытого игрока соперника.
Всё хорошо. Надо больше давать играть … великие тоже ошибаются.
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