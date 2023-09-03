Клопп проводит 300-й матч в АПЛ, у него 187 побед с «Ливерпулем». Рекорд по играм во главе одного клуба у Венгера – 828

Теги Алекс Фергюсон Ливерпуль Арсен Венгер Дэвид Мойес премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп проводит 300-й матч в АПЛ.

300-й стала игра против «Астон Виллы». Сейчас у немца 187 побед, 69 ничьих и 43 поражения во главе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Клопп находится на 4-м месте среди тренеров по матчам в АПЛ во главе одного клуба. Рекорд у экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера – 828 матчей. 810 игр у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», 427 – у Дэвида Мойеса в «Эвертоне».

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24 комментария

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ɔculpa
Воспользовавшись калькулятором, я подсчитал, что рекорд Венгера Клопп в этом году побить не сможет, а вот в следующем уже наверняка.
Viva la Mexico!
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Арсений Чернобаев
Ответ ɔculpa
Воспользовавшись калькулятором, я подсчитал, что рекорд Венгера Клопп в этом году побить не сможет, а вот в следующем уже наверняка. Viva la Mexico!
да не, в этом сможет!
+9
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+7
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Митрандир цвета хаки
Будь у Венгера возможности Фергюсона в плане бабла, и рули он мешком, коим МЮ был с 21го века, он бы нагибал всю АПЛ похлеще Пепа. Хотя и так вписал своё имя «Непобедимыми» и самой красивой игрой 00вых.
+9
-4
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8b68xzprhw
Я был уверен, что Пеп дольше в АПЛ…
+3
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Александр Молев
Ответ BarCa
Если Ферги не закончил в 2013, он был на Первом месте, может и для МЮ несколько сезонов были бы хорошими.
Он всё равно величайший в АПЛ,это думаю неоспоримо
+6
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Питер Пэн
Ответ ɔculpa
Воспользовавшись калькулятором, я подсчитал, что рекорд Венгера Клопп в этом году побить не сможет, а вот в следующем уже наверняка. Viva la Mexico!
В принципе среди тренеров топ-клубов он уже на втором месте по долгожительству (8 лет) после Симеоне (12 лет).
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SergioRamos92
Ответ 8b68xzprhw
Я был уверен, что Пеп дольше в АПЛ…
Юрген в октябре 2015 в ливерпуле
Пеп летом 2016 пришел
Так что скоро и Пеп в этом списке окажется
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ɔculpa
Ответ Арсений Чернобаев
да не, в этом сможет!
Ну если бы учитывались матчи кубка, тогда наверняка, а так...
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ɔculpa
Ответ Питер Пэн
В принципе среди тренеров топ-клубов он уже на втором месте по долгожительству (8 лет) после Симеоне (12 лет).
Это да, среди топов рядом и близко никого.
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Митрандир цвета хаки
Ответ Александр Молев
Он всё равно величайший в АПЛ,это думаю неоспоримо
Величайший тренер, умевший работать с судьями и заманиваниями лучших игроков на рынке по оверпрайсу. Никогда, нигде и ни в каких топ списках не значился в плане тактики и построенной игры команде.
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Владимир Брагин
Ответ BarCa
Если Ферги не закончил в 2013, он был на Первом месте, может и для МЮ несколько сезонов были бы хорошими.
Фергюсон был пару лет тренером до того, как произошёл ребрендинг Лиги.
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Yri Yrov
Ответ ɔculpa
Воспользовавшись калькулятором, я подсчитал, что рекорд Венгера Клопп в этом году побить не сможет, а вот в следующем уже наверняка. Viva la Mexico!
причем тут Мексика то
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ɔculpa
Ответ Сергей Ка
Почти 10 лет
Да все 13 вообще-то пыхтеть ещё) Совершенно нереально в современном футболе.
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Сергей Ка
Ответ ɔculpa
Воспользовавшись калькулятором, я подсчитал, что рекорд Венгера Клопп в этом году побить не сможет, а вот в следующем уже наверняка. Viva la Mexico!
Почти 10 лет
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ruslan_khaibulov
Ответ Владимир Брагин
Фергюсон был пару лет тренером до того, как произошёл ребрендинг Лиги.
согласен глупо учитывать только ребрендинг, важно подсчитать общее количество игр за клуб, можнг ещё понять внутри страны и отдельно ЕК
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sinkindragon@gmail.com
Ответ BarCa
Если Ферги не закончил в 2013, он был на Первом месте, может и для МЮ несколько сезонов были бы хорошими.
И прожил бы он ,в итоге, меньше
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Kossuth
как Венгер на 1м, не понял ....
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BarCa
Ответ Владимир Брагин
Фергюсон был пару лет тренером до того, как произошёл ребрендинг Лиги.
Да знаю. Он в МЮ с 1986 года, тут согласен.
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BarCa
Ответ Александр Молев
Он всё равно величайший в АПЛ,это думаю неоспоримо
Просто сезон 13/14 с Мойесом, уже больно было смотреть.
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BarCa
Если Ферги не закончил в 2013, он был на Первом месте, может и для МЮ несколько сезонов были бы хорошими.
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