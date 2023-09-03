Клопп проводит 300-й матч в АПЛ, у него 187 побед с «Ливерпулем». Рекорд по играм во главе одного клуба у Венгера – 828

Юрген Клопп проводит 300-й матч в АПЛ.

300-й стала игра против «Астон Виллы». Сейчас у немца 187 побед, 69 ничьих и 43 поражения во главе «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Клопп находится на 4-м месте среди тренеров по матчам в АПЛ во главе одного клуба. Рекорд у экс-тренера «Арсенала» Арсена Венгера – 828 матчей. 810 игр у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», 427 – у Дэвида Мойеса в «Эвертоне».

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