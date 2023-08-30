Нуньес об отказе от соцсетей: «Раньше следил за ними, и мне было плохо. Работаю молча, и все получается – пусть люди говорят что угодно»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп соцсети Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес признался, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.

«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо.

Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.

Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», – сказал нападающий «Ливерпуля» в интервью Sport 890.

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1 комментарий

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AnMe
В Прошлом сезоне очень много смешных мемов конечно набралось из-за его непопаданий в ворота) верная позиция ограничить и не видеть этих фриков, которые тебя сожрут за любую ошибку.
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