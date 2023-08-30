Дарвин Нуньес признался, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.

«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо.

Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.

Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», – сказал нападающий « » в интервью Sport 890.

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