Нуньес об отказе от соцсетей: «Раньше следил за ними, и мне было плохо. Работаю молча, и все получается – пусть люди говорят что угодно»
Дарвин Нуньес признался, что чувствует себя лучше после отказа от соцсетей.
«Раньше я жил, наблюдая за соцсетями, и от этого мне было плохо.
Говорят, меня продолжают критиковать, но я не вижу этого – я работаю молча, и у меня все получается. Пусть люди говорят что хотят, я спокоен.
Тренер решает, кто будет играть, и я уважаю его мнение. Я продолжаю работать молча, и сколько бы минут мне ни дали, я буду выходить, выполнять свою работу и делать все, что в моих силах», – сказал нападающий «Ливерпуля» в интервью Sport 890.
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