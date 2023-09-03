Жирков об обучении на тренера: «Непросто. Много заданий надо на компьютере выполнять, а я с ним на вы»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Юрий Жирков рассказал о сложностях своего обучения на тренера.

– Как сейчас ваши дела?

– Все нормально, пошел учиться на тренера. Но пока учеба дается непросто.

– В чем сложность?

– Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить? (улыбается). Но в любом случае разберемся.

– Ваш одногруппник по учебе Дмитрий Сычев недавно сказал, что ему очень интересно, в том числе потому, что компания хорошая подобралась: разговоры, споры и так далее.

– У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается). В этой компании непросто, но точно не соскучишься. С одной стороны – все в футболе разбираются, с другой – у каждого свое мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно, – сказал экс-игрок сборной России.

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11 комментариев

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Давид Кочинян
Просто сильно пожилым людям ПК даётся с трудом. Магомеду сейчас сколько лет, 80?
+32
-4
+28
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Эндрю81
Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы - не могу установить бразильский язык.
+20
-2
+18
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Nik-17
В молодости Жиркова отправляли телеграммы, а теперь надо учиться пользоваться телеграмом)
+15
-1
+14
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Glukinho
это тебе не мячик чеканить
+2
-1
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Игорь М.
Ответ Эндрю81
Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы - не могу установить бразильский язык.
и почеканить им нельзя, к сожалению...
+3
-2
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аdidаs
Легенда нашего футбола
+2
-2
0
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Архитектор Мендисабаль
Попросил бы царя помочь
+2
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Олийнык Владимир
Юра, попроси жену
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-1
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Остап Бендер Сгибальщик
щас даже первокласник с планшетом...
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