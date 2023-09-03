Жирков об обучении на тренера: «Непросто. Много заданий надо на компьютере выполнять, а я с ним на вы»

Юрий Жирков рассказал о сложностях своего обучения на тренера.

– Как сейчас ваши дела?

– Все нормально, пошел учиться на тренера. Но пока учеба дается непросто.

– В чем сложность?

– Много заданий надо выполнять на компьютере, а я пока с ним на вы. Может, дети помогут побыстрее освоить? (улыбается). Но в любом случае разберемся.

– Ваш одногруппник по учебе Дмитрий Сычев недавно сказал, что ему очень интересно, в том числе потому, что компания хорошая подобралась: разговоры, споры и так далее.

– У нас на курсе практически вся сборная России прошлых лет (улыбается). В этой компании непросто, но точно не соскучишься. С одной стороны – все в футболе разбираются, с другой – у каждого свое мнение. Отсюда подсказки, споры. Действительно очень интересно, – сказал экс-игрок сборной России.

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