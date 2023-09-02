Моуринью отказался общаться со СМИ после поражения от «Милана». Он аплодировал судье после гола «Роме» с пенальти
Жозе Моуринью отказался общаться со СМИ после матча с «Миланом» (1:2).
При этом перед игрой 3-го тура Серии А главный тренер «Ромы» давал интервью DAZN.
Ранее португалец был отстранен на 10 дней с начала нового сезона за «серьезный ущерб системе судейства», но к пятнице срок дисквалификации истек.
Как сообщает Football Italia, отказ Моуринью от общения с журналистами мог быть связан с тем, что в начале матча с «Миланом» тренер саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал 11-метровый, назначенный в ворота «Ромы».
При этом с 61-й минуты римляне играли в большинстве после удаления защитника «россонери» Фикайо Томори.
После 3 игр «Рома», набрав 1 очко, занимает в таблице Серии А 18-е место.
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На игру команды невозможно смотреть! Сплошные апелляции и давление на судей, грязная игра против игроков соперника и абсолютно несмотрибельный футбол. Только в последние минуты попытались оказать хоть что-то похожее на давление.
Перерыв на игры сборных подошел очень кстати. Надеюсь травмированные игроки (Дибала, Ауар, Санчеш) успеют восстановиться и вернуться в строй, а Моуриньо взбодрит коллектив и заодно вправит руки/ноги/голову Патрисиу и перестанет уже ставить в основу Челика с Кристенсеном. Справа должен играть Карсдорп!!!
В любом случае: «Forza Roma» 💛❤️