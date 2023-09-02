Жозе Моуринью отказался общаться со СМИ после матча с «Миланом» (1:2).

При этом перед игрой 3-го тура Серии А главный тренер «Ромы» давал интервью DAZN.

Ранее португалец был отстранен на 10 дней с начала нового сезона за «серьезный ущерб системе судейства», но к пятнице срок дисквалификации истек.

Как сообщает Football Italia, отказ от общения с журналистами мог быть связан с тем, что в начале матча с « » тренер саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал 11-метровый, назначенный в ворота «Ромы».

При этом с 61-й минуты римляне играли в большинстве после удаления защитника «россонери» Фикайо Томори.

После 3 игр « », набрав 1 очко, занимает в таблице Серии А 18-е место.

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