Моуринью отказался общаться со СМИ после поражения от «Милана». Он аплодировал судье после гола «Роме» с пенальти

Теги Рома Милан Жозе Моуринью серия А Италия судьи Антонио Рапуано Футбол

Жозе Моуринью отказался общаться со СМИ после матча с «Миланом» (1:2).

При этом перед игрой 3-го тура Серии А главный тренер «Ромы» давал интервью DAZN.

Ранее португалец был отстранен на 10 дней с начала нового сезона за «серьезный ущерб системе судейства», но к пятнице срок дисквалификации истек.

Как сообщает Football Italia, отказ Моуринью от общения с журналистами мог быть связан с тем, что в начале матча с «Миланом» тренер саркастически аплодировал в адрес арбитра Антонио Рапуано после того, как Оливье Жиру реализовал 11-метровый, назначенный в ворота «Ромы».

При этом с 61-й минуты римляне играли в большинстве после удаления защитника «россонери» Фикайо Томори.

После 3 игр «Рома», набрав 1 очко, занимает в таблице Серии А 18-е место.

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97 комментариев

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<CRISTIANO>
Пенальти был железный. О чем речь вообще?
+105
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+96
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Тео Эрнандес
Там был чистый пенальти, Патрисиу ногой подсек ЛЧика и тот упал, а так бы был гол, а у Моура как всегда все виноваты но только не он, просто мерзкий тренеришка ..
+110
-34
+76
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headmaster
Фанаты Маура срочно активизироваться! Требуется найти оправдание поражению и слабому старту. Direct free kick - тебе как обычно, поручается 10 раз написать по «великого Моуриньо»
+65
-12
+53
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Алексей Игоревич
Судья виноват, что Моуриньо вышел играть так трусливо, будто команда U14 оказалась на поле против мастеров футбола
+24
-1
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Диандерталец
Ответ Тео Эрнандес
Там был чистый пенальти, Патрисиу ногой подсек ЛЧика и тот упал, а так бы был гол, а у Моура как всегда все виноваты но только не он, просто мерзкий тренеришка ..
Ну, со всем согласен, кроме оскорблений. Это тут зачем? Все спортсмены так себя ведут. Это не мерзость, а естественное поведение на эмоциях. И конечно у любого профессионала добившегося успеха в своём деле, виноваты все, кроме него. Потому что у него уже получалось выходить победителем, значит он знает лучше, как это делать.
+31
-11
+20
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Schiaff1no
Ответ Диандерталец
Ну, со всем согласен, кроме оскорблений. Это тут зачем? Все спортсмены так себя ведут. Это не мерзость, а естественное поведение на эмоциях. И конечно у любого профессионала добившегося успеха в своём деле, виноваты все, кроме него. Потому что у него уже получалось выходить победителем, значит он знает лучше, как это делать.
Все такое себе позволяют, но только у Моура это превратилось в главную характеристику. При всем моем уважении к нему, персона он так или иначе великая
+24
-4
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Вадим Белозёров
В своем репертуаре
+19
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Не уверен!!
Из-за судьи Рома играла в обычный автобус, где толпа стояла в штрафной?
+19
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Ихарь Окенфэйлов
Я когда смотрел повтор, сначала тоже подумал что пенальти не было, и защитник сыграл в мяч. Только сначала, вратарь сыграл в ногу нападающего, и срубил его. Так что пенка по делу, и сбитый жозик, лучше бы аплодировал когда удалили игрока Милана
+14
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Svyatoslav Chuverov
Ответ Не уверен!!
По фактам судья накосячил в одном эпизоде. Когда была 2 жёлтая карточка. Перед этим моментом был фол у бровки в центре поля и игроки Ромы разыграли мяч не с того места, примерно на 2 метра ближе. Что по правилам не должны быть и судья должен был заставить перебить штрафной с места нарушения. Но этот момент просмотрел. Ошибка в пользу Ромы.
Было много моментов когда игроки Ромы прерывали опасные атаки без попытки играть в мяч. Леао трусы срывали когда он убегал 1 в 1, Рейндерсу жестко наступили на ногу, но судья молчал. По красной в общем 50на50, но основная проблема арбитра не в этом, а в том что он был непоследовательным.
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Madhamish
Ответ Диандерталец
Ну, со всем согласен, кроме оскорблений. Это тут зачем? Все спортсмены так себя ведут. Это не мерзость, а естественное поведение на эмоциях. И конечно у любого профессионала добившегося успеха в своём деле, виноваты все, кроме него. Потому что у него уже получалось выходить победителем, значит он знает лучше, как это делать.
Ну какие все? Гвардиола или Анчелотти, Артета или Клопп, может быть Симеоне и Пиоли ловят арбитров на автостоянках после матча? Прессуют их? Жалуются на судейство после каждого проигранного матча в категоричных тонах? Демонстративно хлопают судье после решения не в пользу его команды? Кто это все? Что за отмазка уровня детсада?
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QWertY
Нытик
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Born is the King
Трансфер Лофтуса конечно знатно усилил Милан. Возил всю полузащиту Ромы, как полен уровня пердива
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Тео Эрнандес
Ответ Диандерталец
Ну, со всем согласен, кроме оскорблений. Это тут зачем? Все спортсмены так себя ведут. Это не мерзость, а естественное поведение на эмоциях. И конечно у любого профессионала добившегося успеха в своём деле, виноваты все, кроме него. Потому что у него уже получалось выходить победителем, значит он знает лучше, как это делать.
Просто Моуриньо уже всегда так себя ведёт, у него все виноваты но только не он ...
+10
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Не уверен!!
По фактам судья накосячил в одном эпизоде. Когда была 2 жёлтая карточка. Перед этим моментом был фол у бровки в центре поля и игроки Ромы разыграли мяч не с того места, примерно на 2 метра ближе. Что по правилам не должны быть и судья должен был заставить перебить штрафной с места нарушения. Но этот момент просмотрел. Ошибка в пользу Ромы.
+10
-2
+8
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AF007
Оба португальца слили свои гонки с Месси и Гвардиолой вдрызг. Поделом
+14
-7
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PIT-BUL
Ответ headmaster
Фанаты Маура срочно активизироваться! Требуется найти оправдание поражению и слабому старту. Direct free kick - тебе как обычно, поручается 10 раз написать по «великого Моуриньо»
они мне уже ответили )))) что это только 3 тура, ещё все впереди )))))
+7
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Старый Волк
Не знаю, что именно происходит внутри коллектива, но пенальти вчера был железобетонный!

На игру команды невозможно смотреть! Сплошные апелляции и давление на судей, грязная игра против игроков соперника и абсолютно несмотрибельный футбол. Только в последние минуты попытались оказать хоть что-то похожее на давление.

Перерыв на игры сборных подошел очень кстати. Надеюсь травмированные игроки (Дибала, Ауар, Санчеш) успеют восстановиться и вернуться в строй, а Моуриньо взбодрит коллектив и заодно вправит руки/ноги/голову Патрисиу и перестанет уже ставить в основу Челика с Кристенсеном. Справа должен играть Карсдорп!!!

В любом случае: «Forza Roma» 💛❤️
+5
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Ovsyankin
Ответ <CRISTIANO>
Пенальти был железный. О чем речь вообще?
Армированный
+6
-1
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Zero Zero
Так Рома была весь матч хуже. Я бы понял, если по игре превосходили ещё, а тут цирк ради цирка
+5
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Andrey Ashhabadskiy
психопат в своём стиле, ничего удивительного
+6
-2
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hiper74
Пусть спасибо скажет что его вратаришку не удалили за пенку, даже жёлтой не дали.
+4
0
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Сергей Орлов
Ответ <CRISTIANO>
Пенальти был железный. О чем речь вообще?
Дело скорее всего не конкретно в этом матче, а в общем неудачном старте "Ромы".
+4
0
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#SharkTeam
1 очко в трех турах. Так Рома будет бороться за выживание, а глоры моура скажут что "выжимает все из этого состава" и "владельцы виноват"
+3
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Аскетизмом погоняю
Вопрос времени,когда Рома откажется от Жозе. С такой игрой ужасающей входить в сезон не дело.
+3
0
+3
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