«Милан» выиграл 3 из 3 матчей в Серии А. У «Ромы» 1 очко за 3 тура

Теги Рома Милан Жозе Моуринью Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» начал чемпионат Италии с трех побед.

Сегодня команда Стефано Пиоли обыграла «Рому» (2:1) в 3-м туре Серии А. Она выступала в меньшинстве с 61-й минуты в результате удаления Фикайо Томори.

Ранее «россонери» разгромили «Торино» (4:1) и выиграли у «Болоньи» (2:0).

«Рома», напротив, еще ни разу не победила. Команда под руководством Жозе Моуринью стартовала с ничьей с «Салернитаной» (2:2), после чего уступила «Вероне» (1:2).

В следующем туре римляне примут «Эмполи» (17 сентября), а «Милан» ждет дерби с «Интером» (16 сентября).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Полищук
Ответ Pure
Игра Ромы - это просто ужас какой - то. Ноль идей в атаке просто
зато нытья и провокаций - хоть отбавляй
+57
-5
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pure
Игра Ромы - это просто ужас какой - то. Ноль идей в атаке просто
+51
-2
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
До удаления казалось, что Милан должен побеждать 3-0, 4-0. Рома совсем без идей.
После удаления стало нервно, особенно то, что подсели жестко, но в целом ничего создать не дали. Это радует.
Круто вышел Окафор, свои задачи выполнил на отлично - придержать мяч, протянуть, заработать фол.
Чуквэ мяч не получал, ничего не скажешь.

С Интером будет главная проверка, жаль без Томори 😕
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бабайка Бабаяра
Очень радует Милан! Новички влились сразу. Надеюсь, поборемся за Скудетто!
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kaka10
Ответ Вадим Полищук
зато нытья и провокаций - хоть отбавляй
типичный третий сезон Моуринио
ближе к зиме внезапно появятся крысы в команде
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Buguzei
Аплодисменты команде. Такой игры в пас от Милана давно не видел, чего только стоит момент, который привел к пенальти, где Жиру и Лофтус-Чик одной стеночкой перешагнули через оборону римлян. Причем креатива на поле - хоть отбавляй. У команды отличный баланс игры в пас и индивидуального мастерства. Думаю пока рано судить, всё-таки начало сезона, но звоночек уже есть. Надеемся, что Миланчик продолжит в том же духе! Forza Milan!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Милан и Интер разыграют чемпик.
Рома от силы 7 место займет, как всегда при Моуре. Ужасная игра.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Ответ Pure
Игра Ромы - это просто ужас какой - то. Ноль идей в атаке просто
виноваты игроки, судьи, луна в знаке скорпиона. к толмачу какие вопросы?
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тео Эрнандес
Молодцы Милан выстояли, всех с победой ! Форца Милан ! ✊🔴⚫
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Милан смотрится очень хорошо, конечно после удаления в игре подсели, но до этого играли здорово, да и в прошлой игре с Торино смотрелись очень качественно.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Моур какую-то хрень строит в Роме уже который год.
Берет сбитых летчиков и абсолютно средних игроков, и пытается из них что-то построить. Его вера в Смоллингов, Абрахамов, Лукак, Шаарави, Льоренте, Вейналдумов, Челиков и тд - вообще не работает.

Есть ведь молодой талантливый Бове, строй вокруг него игру. Но нет же, какой-то компот Моур строит.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даши Жапов
Ответ Mykytka
До удаления казалось, что Милан должен побеждать 3-0, 4-0. Рома совсем без идей. После удаления стало нервно, особенно то, что подсели жестко, но в целом ничего создать не дали. Это радует. Круто вышел Окафор, свои задачи выполнил на отлично - придержать мяч, протянуть, заработать фол. Чуквэ мяч не получал, ничего не скажешь. С Интером будет главная проверка, жаль без Томори 😕
Че-то суетливым он стал. Возможно, хорошо, что без Томори
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutalin
в основе Милана 4 игрока Челси, в основ Челси сейчас хрен пойми кто
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
особенное очко так сказать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Гвоздев
Милан красавцы.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pollakin
Моур как-будто вообще никакой игры Роме не поставил на матч. При этом Пиоли - наоборот, приехал-увидел-победил. Но и Милан не идеален, как тот же Наполи в прошлом году, даже не несыгранность мешает, а как-будто тактика все-таки.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Те, кто говорит, что Моуриньо не поставил игру Роме ошибаются) Она всегда и была такой, что в Челси, что МЮ, что в ТТХ. Правда не получается сделать счёт 1-0. Защита косячная, в атаке индивидуального мастерства нету, а идей там никаких нету, только стандарты тренируются. Тяжело в такой футбол играть и смотреть, главное что бы команда не расклеилась, а так если попадут в ЛЧ - это будет сродни чуду. Если будет такая же картина с травмами, как сейчас, то надежд для Ромы не вижу, Лукаку сейчас - крайне ненадежный персонаж
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дзмітрый Фарботка
Моуриньо пора на заслуженную пенсию в СА
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GiovanniX
С победой всех Россонери!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ya_za_ac_milan
Рома играла как типичная Рома от Моуриньо. Ничего нового, такая шакалистая игра, не даём играть сопернику, при этом сами не играем, расчёт на стандарт, шальной гол и тд. Обязательно плотно эшелонированная оборона и тактика мелких фолов. Скорее всего прошлогодний Милан увяз бы в такой игре, но не нынешний. Милан намного сильнее стал и теперь за счёт качественного подбора исполнителей, взламывает даже такие плотные обороны.
Скорее это не Рома плоха, она плюс минус такая же в прошлом сезоне, а Милан очень хорош.
Рома своё ещё возьмёт. Ромелу начнет стабильно забивать аутсайдерам и середнякам. Руй Патрисиу перестанет косячить. Своё 6-7 место у Ромы точно будет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мохнатый55
Руководству Ромы пора принимать решение. Иначе третий провальный сезон подряд в Серии А неизбежен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem89S
Ответ kaka10
типичный третий сезон Моуринио ближе к зиме внезапно появятся крысы в команде
Совпадение? Не думаю!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alpinist
Интересное дерби будет. Жаль, Томори удалили
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Ответ Даши Жапов
Че-то суетливым он стал. Возможно, хорошо, что без Томори
Да, сильно сдал по сравнению с чемпионским сезоном. Но он основной, как ни крути, и наигранный.
Будем надеяться, что Пьер и Кьер заменят не хуже…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол, хоккей итд
Молодцы миланцы.👍💪 Может даже плохо, что будет перерыв из-за игр сборных. Ведь следующая игра - дерби...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий