«Милан» выиграл 3 из 3 матчей в Серии А. У «Ромы» 1 очко за 3 тура
«Милан» начал чемпионат Италии с трех побед.
Сегодня команда Стефано Пиоли обыграла «Рому» (2:1) в 3-м туре Серии А. Она выступала в меньшинстве с 61-й минуты в результате удаления Фикайо Томори.
Ранее «россонери» разгромили «Торино» (4:1) и выиграли у «Болоньи» (2:0).
«Рома», напротив, еще ни разу не победила. Команда под руководством Жозе Моуринью стартовала с ничьей с «Салернитаной» (2:2), после чего уступила «Вероне» (1:2).
В следующем туре римляне примут «Эмполи» (17 сентября), а «Милан» ждет дерби с «Интером» (16 сентября).
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После удаления стало нервно, особенно то, что подсели жестко, но в целом ничего создать не дали. Это радует.
Круто вышел Окафор, свои задачи выполнил на отлично - придержать мяч, протянуть, заработать фол.
Чуквэ мяч не получал, ничего не скажешь.
С Интером будет главная проверка, жаль без Томори 😕
ближе к зиме внезапно появятся крысы в команде
Рома от силы 7 место займет, как всегда при Моуре. Ужасная игра.
Берет сбитых летчиков и абсолютно средних игроков, и пытается из них что-то построить. Его вера в Смоллингов, Абрахамов, Лукак, Шаарави, Льоренте, Вейналдумов, Челиков и тд - вообще не работает.
Есть ведь молодой талантливый Бове, строй вокруг него игру. Но нет же, какой-то компот Моур строит.
Скорее это не Рома плоха, она плюс минус такая же в прошлом сезоне, а Милан очень хорош.
Рома своё ещё возьмёт. Ромелу начнет стабильно забивать аутсайдерам и середнякам. Руй Патрисиу перестанет косячить. Своё 6-7 место у Ромы точно будет.
Будем надеяться, что Пьер и Кьер заменят не хуже…