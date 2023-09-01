«Милан» выиграл 3 из 3 матчей в Серии А. У «Ромы» 1 очко за 3 тура

«Милан» начал чемпионат Италии с трех побед.

Сегодня команда обыграла «Рому» (2:1) в 3-м туре Серии А. Она выступала в меньшинстве с 61-й минуты в результате удаления Фикайо Томори.

Ранее «россонери» разгромили «Торино» (4:1) и выиграли у «Болоньи» (2:0).

« », напротив, еще ни разу не победила. Команда под руководством стартовала с ничьей с «Салернитаной» (2:2), после чего уступила «Вероне» (1:2).

В следующем туре римляне примут «Эмполи» (17 сентября), а « » ждет дерби с «Интером» (16 сентября).

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