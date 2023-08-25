«Локо» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору, но отклонил его и ждет улучшенного. Клубы близки к сделке

Теги Локомотив Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по Вильзону Изидору.

По информации «Матч ТВ», стороны близки к соглашению.

Ранее издание L’Equipe писало, что «Марсель» согласовал с Изидором 5-летний контракт, при этом клуб пока не договорился с «Локомотивом» о трансфере футболиста. Сообщалось, что «Локо» планирует получить за 22‑летнего француза 6-7 млн евро.

Как пишет «Матч ТВ», «Марсель» долгое время не делал предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом.

На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить предложение, и тогда клубы станут ближе к компромиссу. Переход форварда может состояться со дня на день.

В этом сезоне Изидор провел 6 матчей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение, и они отправили ножницы
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SadlerRG
Ты присылаешь мне предложение, но делаешь это без улучшения
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
like a boss
Ответ Aleksey Yashin
На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение, и они отправили ножницы
Ответка камнем будет, поэтому нужно рыть колодец (без воды). На всякий случай и бутылку лимонада купить надо.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Ответ SadlerRG
Ты присылаешь мне предложение, но делаешь это без улучшения
И без уважения.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Трефузис
К сожалению, надо отдавать. Немотивирован человек в этом сезоне совсем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
надо продать и купить правого вингера или нападающего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lexa4you
за сколько его покупали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atremio
Ответ Aleksey Yashin
На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение, и они отправили ножницы
Хорошая, однозначно лайк
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Percival
Ответ Дональд Трефузис
К сожалению, надо отдавать. Немотивирован человек в этом сезоне совсем
В этом сезоне вся команда, кроме Лантратова не мотивирована, похоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий