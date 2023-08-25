«Локо» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору, но отклонил его и ждет улучшенного. Клубы близки к сделке

«Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по Вильзону Изидору.

По информации «Матч ТВ», стороны близки к соглашению.

Ранее издание L’Equipe писало, что «Марсель» согласовал с Изидором 5-летний контракт, при этом клуб пока не договорился с «Локомотивом» о трансфере футболиста. Сообщалось, что «Локо» планирует получить за 22‑летнего француза 6-7 млн евро.

Как пишет «Матч ТВ», «Марсель» долгое время не делал предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом.

На днях железнодорожники получили первую бумагу из Франции, но их не устроило предложение. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить предложение, и тогда клубы станут ближе к компромиссу. Переход форварда может состояться со дня на день.

В этом сезоне Изидор провел 6 матчей, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.

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