Спортдиректор «Монако»: «Головин важен для нас. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только при очень выгодном предложении»

Спортдиректор «Монако» заявил, что клуб не хочет продавать Александра Головина.

– В России существует мнение, что Головин засиделся в « », перестал прогрессировать – и ему пора принять новый вызов.

– Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

– Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине еще можно сделать прибыль?

– Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.

– О какой сумме идет речь?

– Не могу разглашать эту информацию, – сказал Тиаго Скуро.

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