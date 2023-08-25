Спортдиректор «Монако»: «Головин важен для нас. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только при очень выгодном предложении»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Спортдиректор «Монако» заявил, что клуб не хочет продавать Александра Головина.

– В России существует мнение, что Головин засиделся в «Монако», перестал прогрессировать – и ему пора принять новый вызов.

– Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.

– Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине еще можно сделать прибыль?

– Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.

– О какой сумме идет речь?

– Не могу разглашать эту информацию, – сказал Тиаго Скуро.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Nepotrebko
миллионер, живёт в Монако, уважаем.
зачем ему в какой-нибудь депрессивный Дортмунд? ему этого в Калтане и Новокузнецке хватило)
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Ответ Tomas Nepotrebko
миллионер, живёт в Монако, уважаем. зачем ему в какой-нибудь депрессивный Дортмунд? ему этого в Калтане и Новокузнецке хватило)
ну, или в Монако при полупустых трибунах играть, или в незабываемой атмосфере в Дортмунде - разница есть)
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Монако Алекса Головина
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tomas Nepotrebko
Ответ Евгений Кузнецов
ну, или в Монако при полупустых трибунах играть, или в незабываемой атмосфере в Дортмунде - разница есть)
безусловно. но игры на домашнем стадионе — это два часа раз в две недели, а живешь ты 24/7)
специалисты рекомендуют бороться с синдромом отложенной жизни. а жить в Дортмунде после налаженной жизни в Монако без такого синдрома сложно)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Оставайтесь на линии. Наш Головин очень важен для нас.
*играет музыка*
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolobas
Из заголовка подумал, что он сначала про Головина сказал, потом про какого- то Алекса
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Головину самому то это нужно? Сомневаюсь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tony
Видно, что Головину там нравится и клубу нравится, что у них такой игрок. Видимо нашли друг друга. Может в топах так и не поиграет, но зато есть шанс стать легендой Монако)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ tolobas
Из заголовка подумал, что он сначала про Головина сказал, потом про какого- то Алекса
Может в Милан, Рим, Барселону?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex@putoff.ru
Ответ Евгений Кузнецов
ну, или в Монако при полупустых трибунах играть, или в незабываемой атмосфере в Дортмунде - разница есть)
Играть раз в неделю, и то не каждую, пару часов, а жить все остальное время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий