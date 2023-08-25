Спортдиректор «Монако»: «Головин важен для нас. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только при очень выгодном предложении»
Спортдиректор «Монако» заявил, что клуб не хочет продавать Александра Головина.
– В России существует мнение, что Головин засиделся в «Монако», перестал прогрессировать – и ему пора принять новый вызов.
– Алекс – важный футболист для «Монако». У меня нет сомнений, что он продолжит прогрессировать в чемпионате Франции, потому что Головин всегда выкладывается на максимум, у него профессиональное отношение к футболу.
– Мы привыкли, что «Монако» подписывает молодых футболистов с целью дальнейшей перепродажи. На Головине еще можно сделать прибыль?
– Безусловно. К Алексу есть перманентный интерес в Европе, но мы готовы обсуждать его продажу только в случае очень выгодного предложения.
– О какой сумме идет речь?
– Не могу разглашать эту информацию, – сказал Тиаго Скуро.
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зачем ему в какой-нибудь депрессивный Дортмунд? ему этого в Калтане и Новокузнецке хватило)
специалисты рекомендуют бороться с синдромом отложенной жизни. а жить в Дортмунде после налаженной жизни в Монако без такого синдрома сложно)
*играет музыка*