Месси может в обход правил МЛС пропускать пресс-конференции и сам выбирать СМИ для общения. У игрока есть договоренность с лигой

Лионель Месси может пропускать пресс-конференции благодаря договоренности с МЛС.

В прошлую субботу десятки журналистов, работавших на матче «Нью-Йорк Ред Буллс» и « » (0:2), хотели задать Месси вопросы о его дебюте в МЛС. Футболист не стал общаться с прессой, несмотря на возмущение репортеров. Рон Блюм из Associated Press опубликовал заметку исключительно об отказе Месси от разговора с представителями СМИ.

МЛС придерживается давней политики в отношении СМИ, направленной на обеспечение того, чтобы игроки общались с журналистами после каждого матча и тренировки. Ранее Associated Press получило предварительные заверения в том, что в отношении Месси будут действовать те же правила.

Представитель МЛС выступил с заявлением относительно решения аргентинца пропустить пресс-конференцию.

«Произошло недоразумение относительно доступности для СМИ. Он не нарушал никаких правил, касающихся его доступности для СМИ в МЛС», – сказал представитель лиги.

Как пишет The Athletic, у Месси и есть своя договоренность с лигой и «Интер Майами», хотя ее подробности в данный моменты неясны. Один из источников в лиге сообщил, что соглашение еще находится на стадии разработки.

Другой анонимный источник охарактеризовал договоренность как джентльменское соглашение, согласно которому Месси обязался общаться с представителями определенных СМИ по своему усмотрению. Футболист будет давать интервью только тогда, когда сам этого пожелает.

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