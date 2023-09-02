Месси может в обход правил МЛС пропускать пресс-конференции и сам выбирать СМИ для общения. У игрока есть договоренность с лигой

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси может пропускать пресс-конференции благодаря договоренности с МЛС.

В прошлую субботу десятки журналистов, работавших на матче «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Интер Майами» (0:2), хотели задать Месси вопросы о его дебюте в МЛС. Футболист не стал общаться с прессой, несмотря на возмущение репортеров. Рон Блюм из Associated Press опубликовал заметку исключительно об отказе Месси от разговора с представителями СМИ. 

МЛС придерживается давней политики в отношении СМИ, направленной на обеспечение того, чтобы игроки общались с журналистами после каждого матча и тренировки. Ранее Associated Press получило предварительные заверения в том, что в отношении Месси будут действовать те же правила. 

Представитель МЛС выступил с заявлением относительно решения аргентинца пропустить пресс-конференцию. 

«Произошло недоразумение относительно доступности Лионеля Месси для СМИ. Он не нарушал никаких правил, касающихся его доступности для СМИ в МЛС», – сказал представитель лиги. 

Как пишет The Athletic, у Месси и есть своя договоренность с лигой и «Интер Майами», хотя ее подробности в данный моменты неясны. Один из источников в лиге сообщил, что соглашение еще находится на стадии разработки. 

Другой анонимный источник охарактеризовал договоренность как джентльменское соглашение, согласно которому Месси обязался общаться с представителями определенных СМИ по своему усмотрению. Футболист будет давать интервью только тогда, когда сам этого пожелает. 

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75 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Месси - обычный скромный парень, говорили они.
+104
-36
+68
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Temp LC
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси - обычный скромный парень, говорили они.
никогда таким не был, он обычный лицимер
+95
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Михаил1970
19-ти летний журналист из РБК Спорт, может взять интервью на парковке или туалете если понадобится.
+29
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Vsevolod Fedorov
На мой взгляд, все эти пресс-конференции и интервью давно превратились в стерильный набор серых шаблонов. Проиграли: "Соперник реализовал свои моменты, мы - нет, в следующей игре постараемся сыграть лучше", выиграли: "Вся команда очень рада победе" и т.д. и т.п. Уже просто нет смысла их читать. Вопросы одни и те же, ответы одни и те же. Наверное, когда 20 лет подряд этот день сурка переживаешь, уже просто не видишь смысла в 1001 раз говорить "Я очень счастлив здесь, меня хорошо приняли партнеры, мы стремимся к достижению наших целей и бла-бла-бла". Слово влево, слово вправо, как Моуриньо - баны и штрафы. Везде есть пресс-службы и клубные репорты, пусть они этой мутотенью с себе подобными журналистами и занимаются.
+24
-8
+16
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Blaumerc
не хочет общаться, пусть не общается. В чём проблема?
тем более у такого статусного игрока есть привилегия прописать это в контракте.
не понимаю визг крштиглоров.
+14
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vfhmsqqp7v
Там где Месси - там всегда «в обход правил».
+26
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4:0 на Эттихаде
Ответ Ghh Rtt
Да все уже поняли что МЛС это двор гормонового допингиста 1) по ногам его бить нельзя 2) штрафные пенки ставим 3) журналистов блогеров выбираем 4) матчи турниры покупаем 4) потолок зарплат нарушаем 5) в громадные долги клуб вгоняем 6) доги катаем
Это ты про СА?
Там одному голубю позволили жить с женщиной без брака в обход норм ислама и публично трогать свои генеталии.
И вратарям запретили стенку ставить во время штрафных этого голубка.
+11
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R Kukhov
Сразу видно просто скромного человека, не бежит давать интервью и вот это вот все
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Большой Сэми
Ответ А. Мостовой
Давайте "гению" еще и победу на ЧМ подарим. Хотя стоп...
забыл упомянуть, что также подарили, подкупив Коло Муани, чтобы он смазал свой момент в конце. Также подкупили черножих пенальтистов, чтобы они били либо в Мартинеза, либо мимо. Также заплатили Льорису, чтобы во время пенальти он превратился в мебель. Какая же многоходовочка все-таки, чтобы один кубок подарить аргентинцу😤
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Барберис
Вы про уровень футбола говорите и пишите, а то не скромный, не простой....

Он, что два бесплатных рейса в неделю попросил на какой то остров?
Нет.
Он поступил разумно, он не политик, ему чего бояться?

Он не хочет отвечать на вопросы в стиле "инстограм" , и всё.
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Блуждающий странник
Судя по комментам осеннее обострение :D
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Экспертное мнение
Ответ Blaumerc
не хочет общаться, пусть не общается. В чём проблема? тем более у такого статусного игрока есть привилегия прописать это в контракте. не понимаю визг крштиглоров.
В принципе, после декабря кринжефаны обвиняют Месси даже только за то что он просто существует, тотальная истерика
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denisques
Месси будет президентом Аргентины, скриньте
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KingOfTheDivan
Ответ Vsevolod Fedorov
На мой взгляд, все эти пресс-конференции и интервью давно превратились в стерильный набор серых шаблонов. Проиграли: "Соперник реализовал свои моменты, мы - нет, в следующей игре постараемся сыграть лучше", выиграли: "Вся команда очень рада победе" и т.д. и т.п. Уже просто нет смысла их читать. Вопросы одни и те же, ответы одни и те же. Наверное, когда 20 лет подряд этот день сурка переживаешь, уже просто не видишь смысла в 1001 раз говорить "Я очень счастлив здесь, меня хорошо приняли партнеры, мы стремимся к достижению наших целей и бла-бла-бла". Слово влево, слово вправо, как Моуриньо - баны и штрафы. Везде есть пресс-службы и клубные репорты, пусть они этой мутотенью с себе подобными журналистами и занимаются.
I prefer really not to speak. If I speak I’m in big trouble, big trouble
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Барберис
В связи с тем, что Пирс Морган живет в Америке, дальновидное решение.
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Βадим Μамонтов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Какие-то тупоголовые бараны решили, что футболист им что-то должен))
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Гамарджоба Генацвале
Месси - обычный скромный парень, говорили они.
как одно связано с другим?
То что Месси замкнутый это факт, интервью он налево и направо не раздает, в частности бывшие и действующие клубы в них грязью не поливает.
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4:0 на Эттихаде
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Какой же эгоист этот Роналду.... Так стоп...
ЛОЛ)))))
Роналду в СА разрешили жить с женщиной без брака в обход норм ислама и публично трогать свои генеталии.

P.S. Кстати, почему он до сих пор не зарегистрировал отношения с Джорджиной? Ведь у них настоящая любовь и общий ребенок?))
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0:4 на спотифай камп ноу
Какой же эгоист этот Роналду.... Так стоп...
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dimonivanov
Моуриньо после этого потерял прозвище "особенный"
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Cearvm
Ответ oka79410
Комментарий удален модератором
А что плохого? Не заслужил в 36 поиграть без давления, потому что?..
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Экспертное мнение
Ответ Купидон в Подгузнике
Ну ты конечно великий стратег, на опережение просто уничтожил всех
У тебя есть сомнения? Минусометы свидетельство этому
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Купидон в Подгузнике
Ответ Экспертное мнение
Сейчас прибегут кринжоты у которых спелая клубника показывает всем непристойные жесты, толкает фанатов, орет на судей. И я уверен, что всего этого у него в контракте нет, но ему можно просто так. Кстати, Криш единственный игрок в истории который ныряет 20 лет подряд, а его не называют симулянтом, как такое может быть?
При чем тут он?
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Экспертное мнение
Ответ denisques
Месси будет президентом Аргентины, скриньте
Мелковато берешь. Месси любят на всех уголках планеты. в МЛС все стадионы встречают как дома. В Саудовской Аравии трибуны скандируют имя Месси в адрес Криша, то есть даже в лиге арабов где играет Криш, больше любят Месси.
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milya ololo
Ответ Temp LC
никогда таким не был, он обычный лицимер
ты его лично то знаешь? все твои знания о Месси это комментарии о нем Верблюжьего глора))
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