Месси может в обход правил МЛС пропускать пресс-конференции и сам выбирать СМИ для общения. У игрока есть договоренность с лигой
Лионель Месси может пропускать пресс-конференции благодаря договоренности с МЛС.
В прошлую субботу десятки журналистов, работавших на матче «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Интер Майами» (0:2), хотели задать Месси вопросы о его дебюте в МЛС. Футболист не стал общаться с прессой, несмотря на возмущение репортеров. Рон Блюм из Associated Press опубликовал заметку исключительно об отказе Месси от разговора с представителями СМИ.
МЛС придерживается давней политики в отношении СМИ, направленной на обеспечение того, чтобы игроки общались с журналистами после каждого матча и тренировки. Ранее Associated Press получило предварительные заверения в том, что в отношении Месси будут действовать те же правила.
Представитель МЛС выступил с заявлением относительно решения аргентинца пропустить пресс-конференцию.
«Произошло недоразумение относительно доступности Лионеля Месси для СМИ. Он не нарушал никаких правил, касающихся его доступности для СМИ в МЛС», – сказал представитель лиги.
Как пишет The Athletic, у Месси и есть своя договоренность с лигой и «Интер Майами», хотя ее подробности в данный моменты неясны. Один из источников в лиге сообщил, что соглашение еще находится на стадии разработки.
Другой анонимный источник охарактеризовал договоренность как джентльменское соглашение, согласно которому Месси обязался общаться с представителями определенных СМИ по своему усмотрению. Футболист будет давать интервью только тогда, когда сам этого пожелает.
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тем более у такого статусного игрока есть привилегия прописать это в контракте.
не понимаю визг крштиглоров.
Там одному голубю позволили жить с женщиной без брака в обход норм ислама и публично трогать свои генеталии.
И вратарям запретили стенку ставить во время штрафных этого голубка.
Он, что два бесплатных рейса в неделю попросил на какой то остров?
Нет.
Он поступил разумно, он не политик, ему чего бояться?
Он не хочет отвечать на вопросы в стиле "инстограм" , и всё.
То что Месси замкнутый это факт, интервью он налево и направо не раздает, в частности бывшие и действующие клубы в них грязью не поливает.
Роналду в СА разрешили жить с женщиной без брака в обход норм ислама и публично трогать свои генеталии.
P.S. Кстати, почему он до сих пор не зарегистрировал отношения с Джорджиной? Ведь у них настоящая любовь и общий ребенок?))