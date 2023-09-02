«Интер Майами» не заселится в отель с бастующими работниками в Лос-Анджелесе. Профсоюз поблагодарил «великого Месси» за поддержку
«Интер Майами» не будет заселяться в отель, где бастуют сотрудники.
Ранее стало известно, что сотрудники отеля Fairmont Miramar попросили команду и футболиста не заселяться их гостинцу, поскольку они стали протестовать, присоединившись к тысячам работников отелей по всей Калифорнии, которые этим летом объявили забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» – говорится в заявлении профсоюза персонала гостиниц.
«Профсоюз футболистов МЛС гордится тем, что поддерживает бастующих рабочих в Fairmont Miramar и других отелях Лос-Анджелеса.
Мы приветствуем решение МЛС и «Интер Майами» сменить отель. Мы призываем все отели как можно скорее подписать справедливые контракты со своими работниками», – отмечается в сообщении Ассоциации игроков.
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Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
Но если серьезно, то правильно сделали.
Своего рода штрейкбрехеры.
Другой просит переписать гол партнёра на себя )
Ну видимо, Месси является штатным пенальтистом в команде
Я тоже ни в чем не признавался, это ты сам придумал.
Да у меня жизнь, а у тебя 3 тысячи комментариев на спортсе с апреля, и это только с этого аккаунта 😏