«Интер Майами» не заселится в отель с бастующими работниками в Лос-Анджелесе. Профсоюз поблагодарил «великого Месси» за поддержку

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

«Интер Майами» не будет заселяться в отель, где бастуют сотрудники.

Ранее стало известно, что сотрудники отеля Fairmont Miramar попросили команду и футболиста не заселяться их гостинцу, поскольку они стали протестовать, присоединившись к тысячам работников отелей по всей Калифорнии, которые этим летом объявили забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» – говорится в заявлении профсоюза персонала гостиниц.

«Профсоюз футболистов МЛС гордится тем, что поддерживает бастующих рабочих в Fairmont Miramar и других отелях Лос-Анджелеса.

Мы приветствуем решение МЛС и «Интер Майами» сменить отель. Мы призываем все отели как можно скорее подписать справедливые контракты со своими работниками», – отмечается в сообщении Ассоциации игроков.

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49 комментариев

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Aleksey Yashin
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!»

Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
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Gaiar
Ответ Leon Betov
Профсоюзы протестуют против владельцев бизнеса, видимо не подозревая что кризис в экономике вызван провальной политикой демократов
За которых они сами и голосуют)
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БолельщикСоСтажем
А в другом отеле типа норм платят и они не бастуют?)
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.ru
теперь можно даже табличку на ресепшене повесить... К нам отказался заселяться Лионель Месси
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AnMe
Ответ Aleksey Yashin
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
В стиле риго. Осталось декард шоу с фирменным «как же велик Криштиану» и круг замкнется.
Но если серьезно, то правильно сделали.
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Leon Betov
Профсоюзы протестуют против владельцев бизнеса, видимо не подозревая что кризис в экономике вызван провальной политикой демократов
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Berendey V
Ответ БолельщикСоСтажем
А в другом отеле типа норм платят и они не бастуют?)
Нет. В другом отеле работники боятся потерять место и готовы работать за низкую оплату.
Своего рода штрейкбрехеры.
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Барберис
Там культ Месии похоже начинается.
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Максим Черкашин
Ответ Aleksey Yashin
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
Команданте Лео Месси.:)))))
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Нейтральный критик
Ответ Davids.
соловей напел?
Здравый смысл напел.
+3
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benjamin92
Ответ Аморалинни
Ага, это ведь криштибои пишут и плюсуют комментарии про "Месси отдал пенальти" При этом даже не заработав его и не являясь штатным пенальтистом)))
Один отдаёт пенальти партнёрам
Другой просит переписать гол партнёра на себя )

Ну видимо, Месси является штатным пенальтистом в команде
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Alar Asus
Ответ Барберис
Там культ Месии похоже начинается.
Абсолютно по делу ) там никогда не было игрока такого уровня, а в арабских странах никогда не будет
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benjamin92
Ответ Аморалинни
То у тебя жизнь То ответы в 2 часа ночи Соберись, школа И да, я не признавался в просмотрах фоток в отличие от...
Погугли часовые пояса
Я тоже ни в чем не признавался, это ты сам придумал.
Да у меня жизнь, а у тебя 3 тысячи комментариев на спортсе с апреля, и это только с этого аккаунта 😏
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winterburn_fc
А в других отелях не бастуют?)))
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Parce
Ответ Aleksey Yashin
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
Дело в переводе, на английском great, что норма, особенно учитывая, что Лео называют greatest off all time -goat
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benjamin92
Ответ Аморалинни
Отдает пенальти не заработав его? Ого, какой добродушный гимли
Где написано, что бьёт тот кто заработал?
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benjamin92
Ответ Аморалинни
Че за жизнь? Пересматриваеш. фотки Месси?
Ну лучше пересматривать фотки Месси, чем нетрадиционной ориентации Роналду 🤭
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benjamin92
Ответ Аморалинни
В любом случае ты смотришь на фотки мужика)))
А ты на фотки Роналду ))
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Tore2016
Если ещё и бесплатные билеты им на матч достанет, то цены ему не будет...
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benjamin92
Ответ Аморалинни
Ты этот аргумент 3 часа придумывал?)))
У меня есть жизнь, я же не могу сидеть на спортсе всё время как ты
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benjamin92
Ответ Аморалинни
А нде написано, что все пенальти Месси?
Месси величайший футболист всех времен. Неоспоримый факт
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Моутиньо оформляет 40
Ответ .ru
ну да, ну да... не Джек Воробей а капитан Джек Воробей
У него это звучит как у Ковалева из повести "Нос", в ВС не служил, а звание себе присвоил
+1
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Мақсат Алдаш
Ответ Leon Betov
Профсоюзы протестуют против владельцев бизнеса, видимо не подозревая что кризис в экономике вызван провальной политикой демократов
В нормальных странах забастовка это законное право, в ненормальных преступление
+4
-3
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Alon Raven
Ответ БолельщикСоСтажем
А в другом отеле типа норм платят и они не бастуют?)
Где-то норм платят, где-то не бастуют.
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Alon Raven
Ответ Aleksey Yashin
«Спасибо великому Лионелю Месси и его товарищам по команде за то, что согласились сменить отель и поддержать бастующих рабочих!» Как будто о каком-то коммунистическом лидере в коммунистической газете заметка) Ура, товарищи!)
Это в первую очередь для владельцев написано. Теперь, когда отказался один, будут и другие. Для любой звезды теперь остановиться в том отеле = опозорить себя.
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