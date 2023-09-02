Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе призвали Месси и «Интер Майами» не заселяться к ним: «Просим проявить солидарность»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Работники отеля в Лос-Анджелесе попросили «Интер Майами» остановиться в другом месте.

Сотрудники отеля Fairmont Miramar в среду стали протестовать, присоединившись к тысячам работников отелей по всей Калифорнии, которые этим летом объявили забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

«Мы узнали, что «Интер Майами» и великий Лионель Месси приедут на этой неделе на матч против «Лос-Анджелеса» в воскресенье.

Как горничные, повара, носильщики и официанты, мы просим Лионеля Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и не заселяться в отель Fairmont Miramar», – говорится в заявлении сотрудников.

«Лос-Анджелес» примет «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч состоится 4 сентября и начнется в 05:00 по московскому времени. 

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81 комментарий

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<CRISTIANO>
Лео без проблем найдет хату посуточно на авито и всё.
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chugunok
Ответ Dexter Morgan
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Проблемы одинаковые, но там люди имеют смелость с ними бороться
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Roman Araslanov
Ответ Dexter Morgan
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Владимир Рудольфович, перелогиньтесь
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рукадзюбы
Ответ <CRISTIANO>
Лео без проблем найдет хату посуточно на авито и всё.
Или в вк на вписку попадёт
+19
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Геннадий Тёкин
В США бастуют служащие? Наверное требуют понижения зарплаты и прекратить их пичкать на обед черной икрой))).
+39
-22
+17
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Аморалинни
Количество переворотов в России: 2 Количество переворотов в США: 0 Умеют бороться
Гражданская война в США: 1
Импичмент по делу об Уотергейте Ричарду Никсону: 2

Я ещё не говорю о всяких Стоунвольских погромах, движения за равноправие Белых и Цветных.

Да и первая колония, которая избавилась от метрополии.

Садись, двойка
+14
-3
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Дмитрий
Ответ Геннадий Тёкин
В США бастуют служащие? Наверное требуют понижения зарплаты и прекратить их пичкать на обед черной икрой))).
Отличный сарказм))) хорошо, что в России можно бастовать сколько угодно и как угодно. Никто не приедет и зачинщиков на бутылку не посадит. Слава нам!
+18
-11
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Kappa Pride
Ответ Геннадий Тёкин
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санкции же на пользу и во благо, разве нет?
+10
-3
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Feagh
Ответ <CRISTIANO>
Лео без проблем найдет хату посуточно на авито и всё.
Да на вокзале снимет у бабушки с обьявлением
+7
0
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neolol0
Ответ Dexter Morgan
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+15 рублей, продолжайте дальше
+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ chugunok
Проблемы одинаковые, но там люди имеют смелость с ними бороться
В отличие от: "Царь Батюшка все решит" Давайте клоняться" и так далее 🤮
+9
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Любезный Коссутий
Ответ Dexter Morgan
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помёт
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Xm.md
Ответ Dexter Morgan
А зачем мне в Калифорнию? Это вы мечтаете там жить. В Калифорнии даже ремонт в доме нельзя сделать, не согласовав всё это со всеми службами, организациями. Свобода ваша. Кстати, много смотрел американские шоу про покупку домов, наших блогеров, которые там живут. Как в Калифорнии, так и в других штатах. Что-то не впечатлило. При этом они старательно всё хвалили и показывали лучшие стороны, но как-то не зашло. США, как и другие страны Запада, которые у нас местные либералы превозносят, ничем глобально не отличаются. В России лучше. На Западе нет никаких ценностей уже, которыми можно было бы привлечь кого-то.
Обожаю спецов по Америке из Мухосранска. Пиши еще.
+9
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Zhalgas Uteshov
Ответ <CRISTIANO>
Лео без проблем найдет хату посуточно на авито и всё.
А вдруг там сдают только европейцам)))
+4
0
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Xm.md
Ответ Dexter Morgan
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Живешь в Калифорнии или Мухосранске?
+5
-2
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AchilleZm
Опять в Готеле ночевать... 1 туалет на 8 коек... Прям Лео не сможет найти, где это сделать, могли б смс прислать и всё)
+4
-2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dexter Morgan
А зачем мне в Калифорнию? Это вы мечтаете там жить. В Калифорнии даже ремонт в доме нельзя сделать, не согласовав всё это со всеми службами, организациями. Свобода ваша. Кстати, много смотрел американские шоу про покупку домов, наших блогеров, которые там живут. Как в Калифорнии, так и в других штатах. Что-то не впечатлило. При этом они старательно всё хвалили и показывали лучшие стороны, но как-то не зашло. США, как и другие страны Запада, которые у нас местные либералы превозносят, ничем глобально не отличаются. В России лучше. На Западе нет никаких ценностей уже, которыми можно было бы привлечь кого-то.
"Завлечь ценностями" То ли поэтому в Кремниевую Долину едут все мозги от программистов до учёных.
+2
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Блуждающий странник
Придется на заправке ночевать в автобусе
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Ганнибал Лектер
Ответ Dexter Morgan
А вот не факт. Всё индивидуально.
Если исключить Москву?)) Что то я не видел американцев, которые приехали жить в Уфу, а с Уфы много знакомых в штаты свалило за последние 20 лет).
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Dexter Morgan
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Завлечь ценностями" То ли поэтому в Кремниевую Долину едут все мозги от программистов до учёных.
А чего ты сразу про программистов? Ты ещё про Голливуд расскажи. Я про обычных людей. Как отсюда, так и там. Естественно, есть компании, которые есть только там. Уровень, который есть только там. Только США - это не Голливуд, не Кремниевая Долина. Голливудские фильмы я и сам обожаю, американскую музыку, пользуюсь техникой и сервисами. Только вот какое отношение это имеет к жизни простых людей, которые работают на обычных работах, которых в Google не позовут?
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Adeen
Ответ AchilleZm
Опять в Готеле ночевать... 1 туалет на 8 коек... Прям Лео не сможет найти, где это сделать, могли б смс прислать и всё)
*Гоателе
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.ru
не заселяться это уже перебор... достаточно будет не оставлять им чаевых
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Rus Donskoy
заказчик роналду!
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Ганнибал Лектер
Ответ Аморалинни
Они(вы) принимают "этодругин", поэтому конечно не знают Самоходный Джо: Сенатор 36 лет (стал таковым в 29-30 лет, конечно самостоятельно и честно) Вице-президент 8 лет Президент 4 года 48 лет у верхушки власти))))) Володя в шоке от таких чисел
И все россияне 48 лет знали его фамилию))) Учитывая, что Ельцин из коммунистов, то в России больше 100 лет не меняется по твоей логике?)))
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Сергей Ямковой
Ответ Геннадий Тёкин
В США бастуют служащие? Наверное требуют понижения зарплаты и прекратить их пичкать на обед черной икрой))).
В Америке пособие бомжа в три раза больше чем зарплата представителя среднего класса России ( там помню Путин говорил про 17 тыс рублей )
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