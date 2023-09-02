Бастующие работники отеля в Лос-Анджелесе призвали Месси и «Интер Майами» не заселяться к ним: «Просим проявить солидарность»

Работники отеля в Лос-Анджелесе попросили «Интер Майами» остановиться в другом месте.

Сотрудники отеля Fairmont Miramar в среду стали протестовать, присоединившись к тысячам работников отелей по всей Калифорнии, которые этим летом объявили забастовку, чтобы добиться повышения заработной платы на фоне роста цен на жилье.

«Мы узнали, что «Интер Майами» и великий приедут на этой неделе на матч против « » в воскресенье.

Как горничные, повара, носильщики и официанты, мы просим Лионеля Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и не заселяться в отель Fairmont Miramar», – говорится в заявлении сотрудников.

«Лос-Анджелес» примет « » в рамках регулярного чемпионата . Матч состоится 4 сентября и начнется в 05:00 по московскому времени.

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