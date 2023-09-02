Акинфеев – лучший игрок июля-августа в ЦСКА. У 37-летнего вратаря 5 пропущенных в 5 матчах
Игорь Акинфеев признан лучшим игроком июля-августа в ЦСКА.
Вратарь армейцев победил в голосовании болельщиков, набрав 50%. Второе место занял полузащитник Максим Мухин (18%), третье – нападающий Федор Чалов (16%).
На старте сезона Акинфеев провел 5 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах и пропустил 5 голов. Статистику 37-летнего голкипера можно найти здесь.
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прочёл это с выражением лица самого Мухина в его небезызвестном интервью...