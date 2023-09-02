Акинфеев – лучший игрок июля-августа в ЦСКА. У 37-летнего вратаря 5 пропущенных в 5 матчах

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Федор Чалов Максим Мухин Футбол

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком июля-августа в ЦСКА.

Вратарь армейцев победил в голосовании болельщиков, набрав 50%. Второе место занял полузащитник Максим Мухин (18%), третье – нападающий Федор Чалов (16%).

На старте сезона Акинфеев провел 5 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах и пропустил 5 голов. Статистику 37-летнего голкипера можно найти здесь

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13 комментариев

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Сергей48
Игорь, не только лучший игрок июля- августа, а вообще один лучших вратарей России с 2003 года, когда вратарь молодёжной команды, показал себя надежней основного голкипера Мандрыкина!👍
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Никита Марков
При всей любви, выбор странный, учитывая что не играл 4-5 матчей подряд. Голосовал за Заболотного
+13
-5
+8
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Shuller18
Ответ Сергей48
Игорь, не только лучший игрок июля- августа, а вообще один лучших вратарей России с 2003 года, когда вратарь молодёжной команды, показал себя надежней основного голкипера Мандрыкина!👍
Один из с 2003 года?) С большим отрывом лучший на данном отрезке и в постсоветской России в частности.
+8
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ЖУЛИК
Лучший на все времена!
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Shuller18
Ответ dimonivanov
За постсоветское время Овчина может поспорить.
Ваще ни разу. Куда ни ткни, Акинфеев круче. Даже сам Овчинников говорил, что лучше Игоря в России был только он сам и то только на первой тренировке
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Toppec09
Ну сейчас налетят эксперты. Если что из пяти голов это 3 пенальти и 2 угловых
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leon74
Игорь forever!
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Гера16
Ну на фоне игры всей команды - наверное да, Игорь лучший!!! 👍💯
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.ru
Второе место занял полузащитник Максим Мухин (18%)...
прочёл это с выражением лица самого Мухина в его небезызвестном интервью...
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Albert Galimov
БОЛЕЛ откуда он лучший
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