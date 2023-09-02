Акинфеев – лучший игрок июля-августа в ЦСКА. У 37-летнего вратаря 5 пропущенных в 5 матчах

Игорь Акинфеев признан лучшим игроком июля-августа в ЦСКА.

Вратарь армейцев победил в голосовании болельщиков, набрав 50%. Второе место занял полузащитник (18%), третье – нападающий (16%).

На старте сезона провел 5 матчей в составе во всех турнирах и пропустил 5 голов. Статистику 37-летнего голкипера можно найти здесь.

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