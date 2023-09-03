Динамо Киров — 2Drots: прогноз на матч 4 сентября 2023, Кубок России, путь регионов

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Программу третьего раунда Кубка России по футболу открывает матч «Динамо» Киров — 2Drots. Игра пройдет в Мурманской области на плавучей платформе Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

Гости получили статус фаворита встречи. 2Drots уверенно сыграли в двух предыдущих раундах. Кировское «Динамо» лишилось поддержки домашних трибун, так как изначально матч должен был пройти в Кирове. У 2Drots больше опыта игры на нестандартных стадионах или форматах игры.

Ранее команды никогда не встречались.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В 5 последних кубковых матчах рефери в среднем фиксирует по 25 фолов за матч и показывает 5,2 желтых карточки. Всего на счету арбитра 26 желтых и 2 красные карточки.

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Рекомендованная ставка: ИТМ1,5 «Динамо», ИТМ1,5 2Drots, ничья в основное время, ТМ2,5.

Динамо Киров

 

В последней игре Второй лиги бело-голубые обыграли «Электрон В-Н». Гостевая победа со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Даниил Наговицын.

Кировский клуб входит в тройку лидеров турнирной таблицы дивизиона Б Второй Лиги. В 6 играх у бело-голубых пять побед и поражение. Разница голов 13:4. С 15 очками команда на третьем месте. Отставание от лидирующего «Зенита-2» всего один балл.

Результаты «Динамо» в пяти играх:

  • Вторая лига, «Электрон В-Н» — «Динамо» 0:1;
  • Кубок России, «Чертаново» — «Динамо» 0:1;
  • Вторая лига, «Динамо» — «Тверь» 2:0;
  • Вторая лига, «Торпедо-2» Москва — «Динамо» 0:4;
  • Вторая лига, «Динамо» — «Родина-М2 2:0.

На официальном уровне кировчане не играют вничью в 10 матчах. В 10 играх 7 побед и 3 поражения. Разница голов 16:8. В гостевых встречах у команды 5 побед и 5 поражений в 10 играх. Разница голов 12:11.

Интересные статистические факты по игре «Динамо»:

  • «Динамо» выиграло 7 матчей подряд;
  • «Динамо» забивает в 8 играх кряду;
  • Как минимум одна команда не забивала в пяти предыдущих играх «Динамо» в турнире;
  • В основное время «Динамо» не проигрывает в Кубке в 3 из 4 матчах;
  • «Динамо» не играет вничью в 10 матчах и 10 играх в гостях;
  • «Динамо» не пропускает в 6 матчах.

В текущем розыгрыше Кубка России бело-голубые выиграли два матча. Подопечные Виктора Булатова победили «Композит» 2:0 дома и «Чертаново» 1:0 в гостях. В сезоне 2022/2023 команда завершила борьбу за трофей уже в первом раунде, проиграв в гостях «Делину» из Ижевска 0:3.

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2Drots

 

Последний официальный матч команды прошел в Кубка России. Во втором раунде 2Drots обыграли в гостях «Муром». Победа 3:1. «Самураи» забили дважды в первом тайме. На 7 минуте забил Владислав Ослоновский. Упрочил лидерство команды Александр Степанов на 36. Спустя две минуты «Муром» сократил отставание в счете. Итоговый счет установил гол Клуцея Гофреда во втором тайме на 83 минуте.

Помимо Кубка России 2Drots сыграли в московском Кубке Селебрити. Команда дошла до суперфинала, в котором обыграла Broke Boys со счетом 2:1.

Результаты «2Drots» в пяти последних встречах:

  • Кубок России, «Муром» — «2Drots» 1:3;
  • Кубок России, «2Drots» — «Сахалин» 2:0;
  • Кубок Селебрити, «2Drots» — Broke Boys 2:1;
  • Кубок Селебрити, «2Drots» — Broke Boys 0:0, СП 5:4;
  • Товарищеский, «2Drots» — «Амкал» 1:0.

В 10 последних встречах у «самураев» девять побед и одно поражение. Поражение в серии пенальти. Разница голов 17:6.

Интересные статические факты по игре «2Drots»:

  • «2Drots» забивает в 4 играх Кубка России;
  • «2Drots» не проигрывают в основное время в Кубке России;
  • В 9 из 10 матчах команда забивает.

В прошлом сезоне команда завершила борьбу за трофей во втором раунде. «Самураи» сыграли вничью 1:1 с «Текстильщиком» и уступили в серии пенальти.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России по футболу Динамо — 2Drots

 

2Drots получили статус фаворита встречи. Стоит отметить хорошие результаты кировского «Динамо» на старте нового сезона. Команда не проигрывает уже в 7 официальных встречах.

Коэффициенты на матч «Динамо» — «2Drots» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Динамо» — 4,00;
  • Ничья — 4,00;
  • Победа «2Drots» — 1,85;
  • ТБ2,5 — 1,70;
  • ТМ2,5 —2,15;
  • «Обе забьют — да» — 1,69;
  • «Обе забьют — нет» — 2,18.

Если бы матч проходил в Кирове, но гости не были бы столь явным фаворитом в линии. РФС согласилась с инициативой 2Drots и перенесла матч на нейтральное поле. Игра пройдет не в самых простых условиях и на искусственном поле. В районе поселка Белокаменка сильные ветры из-за близкого расположения к морю. Все это окажет влияние на игру команд. «Динамо» не пропускает в шести играх кряду. При этом в результатах матчей преобладает ставка «обе забьют — нет» — в 8 из 10 официальных играх. В предстоящей встрече будет много борьбы, но вот забитых мячей возможно будет мало. Для ставки на игру подойдет ТМ2,5 с коэффициентом 2,15 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч Динамо — 2Drots

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Динамо Киров – 2Drots 0:2 (0:2, 0:1)
Дата проведения
4 сентября, 14.00, «Stadion Belokamenka»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 39 Манаев, 0:2 – 40 Манаев, 0:3 – 64 Gawucho Klutsey.
Динамо КировКеваев, Пасько, Бочко, Omarov, Shmarov, Горюшкин, Коржунов, Мальцев, Pozdnyakov, Наговицин, Юрченко.
2DrotsЛогинов, Сычев, Сальников, Beglaryan, Гудаев, Ослоновский, Манаев, Филиппов, Sklyar Edams, Степанов, Gawucho Klutsey.
Предупреждения:
Коржунов (27), Гудаев (31), Пасько (42), Наговицин (55), Balashov (67), Степанов (77).

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