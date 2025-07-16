«Арсенал» и Нванери продлят контракт на 5 лет

Итан Нванери продлит контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб заключит с 18-летним вингером новое соглашение на пять лет, сообщает Football.London.

Отмечается, что футболист хотел остаться в составе «канониров», несмотря на интерес клубов из Англии и других стран.

В прошлом сезоне АПЛ Нванери провел 26 матчей, отличившись 4 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь .