4 сентября, в понедельник, «Лос-Анджелес» на своем поле примет «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Встреча пройдет в Калифорнии на стадионе «ВМО» и начнется в 5 утра по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (0); ТМ 3.

Лос-Анджелес

«Лос-Анджелес» — один из лидеров Западной конференции: команда Стива Черандоло занимает второе место и практически гарантировала себе место в плей-офф.

В недавно завершившемся Кубке Лиг «Лос-Анджелес» закончил свое выступление в четвертьфинале, уступив мексиканскому «Монтеррею», а после рестарта чемпионата в МЛС одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Сначала команда из Калифорнии на своем поле разгромила «Колорадо» 4:0, а затем гостях уступила «Шарлотт» со счетом 1:2.

«Лос-Анджелес» — действующий победитель МЛС: в прошлом сезоне команда обыграла в финале «Филадельфию» в серии пенальти и завоевала трофей. Тогда за клуб выступал Гарет Бэйл и именно он спас «Лос-Анджелес» от поражения в дополнительном времени, забив на восьмой компенсированной минуте.

После этого звездный валлиец завершил карьеру, уйдя из футбола после очередного трофея.

Состав «Лос-Анджелеса» по-прежнему очень многонациональный: в команде собраны игроки из США, Канады, Мексики, Швейцарии, Германии, Колумбии, Испании, Италии и ряда других стран.

Самые звездные футболисты клуба — 39-летний итальянский защитник Джорджио Кьеллини и 34-летний мексиканский нападающий Карлос Вела, который в Европе запомнился по выступлениям в лондонском «Арсенале» и испанском «Реал Сосьедаде».

Прогноз на матч Лион – ПСЖ

Интер Майами

В предыдущем матче «Интер Майами» прервал победную серию после прихода Лионеля Месси. В предыдущих девяти играх с аргентинцем в составе команда выиграла (правда, в трех случаях — после удачных серий пенальти), а в последней встрече не смогла переиграть на своем поле «Нэшвилл» — 0:0.

«Нэшвилл» в целом исповедующая оборонительный футбол команда, а в этой игре показала, как можно эффективно действовать против чемпиона мира и его партнеров, — моментов у «Интера Майами» было минимум.

После ничьей клуб Дэвида Бекхэма остался на четырнадцатом месте турнирной таблицы, позволив сравняться с собой по очкам «Торонто».

До зоны плей-офф команду Херардо Мартино отделяет 10 очков, которые нужно ликвидировать за 10 матчей.

Помимо этой гонки за место в плей-офф, «Интер Майами» предстоит 28 сентября финал Кубка Америки против «Хьюстон Динамо».

Лос-Анджелес — Интер Майами: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom считает фаворитом матча действующего победителя МЛС: на победу «Лос-Анджелеса» предлагается коэффициент 1.97. Победа команды Месси оценивается в 3.56, а ничейный исход — в 3.76.

Как команда «Лос-Анджелес» действительно выглядит предпочтительнее соперника и на своем поле очень сильна. Так что можно взять их победу с форой 0 за 1.48.

Также матчи между этими командами и ранее были не самыми результативными, а в этот раз хозяева наверняка сделают всё, чтобы сдержать Месси и выберут более оборонительный вариант ведения игры. Так что можно поставить на ТМ 3 за 1.83.

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