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  • Ольга Смородская: «Спартак» теряет лицо, назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. На трансферы для него тратят громадные деньги»
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Ольга Смородская: «Спартак» теряет лицо, назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. На трансферы для него тратят громадные деньги»

Ольга Смородская считает, что «Спартак» «теряет лицо».

«Спартак» теряет лицо. Он нанимает никому не ясных тренеров, которые откуда-то свалились на клуб.

«Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений», – сказала экс-президент «Локомотива». 

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Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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