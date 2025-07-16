Ольга Смородская: «Спартак» теряет лицо, назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. На трансферы для него тратят громадные деньги»

Ольга Смородская считает, что «Спартак» «теряет лицо».

«Спартак » теряет лицо. Он нанимает никому не ясных тренеров, которые откуда-то свалились на клуб.

«Спартак» назначает непонятного тренера, который не соответствует амбициям клуба. Более того, руководство тратит громадные деньги на трансферы для этого неизвестного тренера. А приобретения эти не выстреливают ни в какую. «Спартак» очень много потерял от этих неадекватных назначений», – сказала экс-президент «Локомотива».