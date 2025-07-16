«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 50+5 млн евро

«Бавария» сделала второе предложение по Нику Вольтемаде.

Как сообщает журналист Bild Юлиан Агарди, мюнхенский клуб предложил «Штутгарту » 50 миллионов евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов за 23-летнего нападающего. Предложение также включало в себя пункт, согласно которому швабы получили бы 10% от суммы при дальнейшей перепродаже игрока.

Однако эти условия не устроили «Штутгарт». Клуб отклонил предложение сегодня утром.

В минувшем сезоне Бундеслиги форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь .