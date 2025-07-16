«Штутгарт» не продал Вольтемаде «Баварии» за 50+5 млн евро
«Бавария» сделала второе предложение по Нику Вольтемаде.
Как сообщает журналист Bild Юлиан Агарди, мюнхенский клуб предложил «Штутгарту» 50 миллионов евро плюс 5 млн евро в качестве бонусов за 23-летнего нападающего. Предложение также включало в себя пункт, согласно которому швабы получили бы 10% от суммы при дальнейшей перепродаже игрока.
Однако эти условия не устроили «Штутгарт». Клуб отклонил предложение сегодня утром.
В минувшем сезоне Бундеслиги форвард провел 28 матчей и забил 12 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Юлиана Агарди
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