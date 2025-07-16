Титов о «Зените»: «В объявленный год 100-летия будет бороться за Кубок и чемпионство»
Егор Титов уверен, что «Зенит» нацелится на титул РПЛ и Кубок России.
«Спартак» всегда будет ставить максимальные задачи. Другое дело, какие задачи будет ставить «Зенит». Это очень важно.
Как мне кажется, в год 100-летия, как объявили в «Зените», команда будет бороться за Кубок и чемпионство.
Понятно, что в нашей сложной обстановке без еврокубков выигрывать мы можем только дома», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
100 лет санкт-петербургскому клубу исполнилось 25 мая 2025 года.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?18966 голосов
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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