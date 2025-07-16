«У Родриго огромная зарплата, он хочет еще больше в случае трансфера. Европейские клубы боятся вкладываться – не думаю, что он перейдет». Журналист Лоу о вингере «Реала»

Топ-клубы могут опасаться подписывать Родриго из-за высокой зарплаты.

По словам журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, одна из причин, по которой вингер может остаться в «Реале », – его большая зарплата. Утверждается, что 24-летний игрок получает около 10 млн фунтов в год и захочет увеличить доход в новой команде. Лоу заявил, что именно поэтому топ-клубы «сильно опасаются» его приобретения.

«Я никогда не рассматривал ситуацию с трансфером Родриго как перспективную. У него огромная зарплата, и он хочет еще больше в случае перехода. Думаю, европейские клубы очень боятся вкладывать деньги, которые потребовались бы для подписания Родриго. Ведь если что-то пойдет не так...

Мы говорили о том, что «Челси» сможет хорошо продавать, учитывая определенный уровень зарплат. Если с Родриго что-то пойдет не так, будут огромные проблемы. У «Челси » уже есть проблема с [Рахимом ] Стерлингом этим летом.

Подписание Родриго не совсем вписывается в то, что «Челси» делал хорошо и успешно. Я не думаю, что Родриго перейдет, и никогда так не считал», – сказал Лоу в подкасте London Is Blue.

Ранее сообщалось, что в бразильце также заинтересованы «Арсенал », «Ливерпуль » и «Аль-Наср».