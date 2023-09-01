Где смотреть Динамо Киров – 2Drots, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 4 сентября

Теги ФОНБЕТ Кубок России Динамо Киров 2Drots Футбол

В понедельник, 4 сентября, сыграют Динамо Киров и 2Drots в 1/64 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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  • Игра пройдет в сухом доке поселка Белокаменка Мурманской области.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Киров – 2Drots

  • Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Динамо Киров: все новости

2Drots: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Динамо Киров – 2Drots

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