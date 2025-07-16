«Крылья» в одностороннем порядке расторгли контракт с отстраненным от футбола Писарским. Об этом сообщил юрист игрока: «С приказом не согласны»

«Крылья Советов» расторгли контракт с Владимиром Писарским.

Об этом сообщил юрист футболиста Антон Смирнов.

«Крылья Советов » в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 – спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев.

С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация – это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», – написал Смирнов.

Напомним, 3 июля игрока отстранили от футбола на 4 года, из которых три – условно. Поводом для отстранения стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.