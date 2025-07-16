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  • Адвокат опровергла, что директор «Торпедо» назвал силовикам 12 судей, которым давал деньги: «Скородумов не сообщает следствию ничего, воспользовался статьей 51 Конституции РФ»
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Адвокат опровергла, что директор «Торпедо» назвал силовикам 12 судей, которым давал деньги: «Скородумов не сообщает следствию ничего, воспользовался статьей 51 Конституции РФ»

Директор «Торпедо» не называл следствию судей, которым давал деньги.

Об этом заявила Яна Теплякова, адвокат Валерия Скородумова.

«Валерий на данный момент воспользовался статьей 51 Конституции РФ и не сообщает следствию ничего.

По поводу ареста имущества: его в данном деле быть и не может. Нет никакого потерпевшего, соответственно, гражданский иск не поступал, чтобы был наложен арест на имущество. Данная статья не подпадает под признаки конфискации имущества. Поэтому арест не накладывался, скорее всего, не будет наложен», – сказала Теплякова.

Юрист также прокомментировала информацию о том, что генеральный директор московского клуба назвал правоохранительным органам фамилии 12 арбитров, получивших от него деньги «для влияния на результаты матчей команды».

«Это не соответствует действительности», – добавила адвокат. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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