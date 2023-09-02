«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона. «Ноттингем» получит 47 млн фунтов

Бреннан Джонсон пополнил состав «Тоттенхэма».

Полузащитник заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года и будет выступать под 22-м номером.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за 22-летнего футболиста сборной Уэльса « » получит 47 млн фунтов с учетом бонусов.

забил 8 голов за 38 игр в АПЛ-2022/23 и стал вторым бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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