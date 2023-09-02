«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона. «Ноттингем» получит 47 млн фунтов
Бреннан Джонсон пополнил состав «Тоттенхэма».
Полузащитник заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года и будет выступать под 22-м номером.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за 22-летнего футболиста сборной Уэльса «Ноттингем Форест» получит 47 млн фунтов с учетом бонусов.
Джонсон забил 8 голов за 38 игр в АПЛ-2022/23 и стал вторым бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
22 комментария