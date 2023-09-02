«Тоттенхэм» купил Бреннана Джонсона. «Ноттингем» получит 47 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Ноттингем Форест деньги Бреннан Джонсон Футбол

Бреннан Джонсон пополнил состав «Тоттенхэма».

Полузащитник заключил с лондонцами контракт сроком до 2029 года и будет выступать под 22-м номером.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за 22-летнего футболиста сборной Уэльса «Ноттингем Форест» получит 47 млн фунтов с учетом бонусов.

Джонсон забил 8 голов за 38 игр в АПЛ-2022/23 и стал вторым бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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22 комментария

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Alex31
С ума сойти! Это кто вообще? У человека 36 выходов в старте в АПЛ! По миллиону за матч?
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Alex31
С ума сойти! Это кто вообще? У человека 36 выходов в старте в АПЛ! По миллиону за матч?
Он 38 млн евро на transfermatkt стоит. То есть игрок талантливый, но переплата существенная
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кuraakula belov
Ответ Alex31
С ума сойти! Это кто вообще? У человека 36 выходов в старте в АПЛ! По миллиону за матч?
Чувак воспитанник фореста, на своём горбу за шкирку вытащил всю их безумную сборку в том сезоне. Повышения однозначно заслужил, ценник по английском меркам плюс минус адекватный
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Профессор из Кобхэма
Ответ Alex31
С ума сойти! Это кто вообще? У человека 36 выходов в старте в АПЛ! По миллиону за матч?
Ну он в шипе сверкал.
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ман сити фейк
Ответ Alex31
С ума сойти! Это кто вообще? У человека 36 выходов в старте в АПЛ! По миллиону за матч?
Ну не смотришь АПЛ. Игрок талантливый. Быстрый хорошим дриблингом. Игрок сборной Уэльса
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a2wai
Ответ Анатолий Вассерман
Кого? Заберите у арабов и бриташек деньги, иначе скоро будут трансферы по миллиарду.
Так в Англии давно задорого продают доморощенных игроков. Им же надо как-то в лимиты вписываться.
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neolol0
Ответ Анхолик
22 летний пацан априори не может вытащить клуб из пердива в АПЛ
Тем не менее сделал это.
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neolol0
Ответ ML26
Друг сказал новый Бэйл, но я ему не верю
Ну, что-то общее у них определённо есть. Тоже шикарный проброс-рывок, дриблинг на уровне, удар неплохой.
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Ricardo Izecson
какая позиция у него?Тоттнэму центрнап бы не помешал
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aseke
Фигасебе.
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Morning Again
Ответ Ricardo Izecson
какая позиция у него?Тоттнэму центрнап бы не помешал
Атакующий полузащитник, который может сыграть на каждом из флангов в атаке.
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