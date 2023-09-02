«Ноттингем Форест» подписал вратаря «Бенфики» Влаходимоса, контракт – на 4 года

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Одиссеас Влаходимос Футбол

Одиссеас Влаходимос перебрался в АПЛ.

Голкипер «Бенфики» подписал контракт с «Ноттингем Форест». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 4 года.

Влаходимос выступал за «Бенфику» с 2018 года. Вратарь сборной Греции дважды стал чемпионом Португалии и выиграл два Суперкубка страны.

Сообщалось, что у него возник конфликт с тренером «Бенфики» Рогером Шмидтом. 

Со статистикой выступлений вратаря «Бенфики» можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Gouliash
зачем тогда Тернера брали? типичный Ноттингем
+11
-1
+10
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Mekanych Red Devil
Все лето Форест было не узнать.. но за сегодня они нам напомнили о себе. Сколько игроков подписали в дедлайн? 5-6 наверное...
+8
-1
+7
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Ренат Губайдуллин
Ответ Арсений Чернобаев
в фифе для новичков подходит👍
Подходит для чего?
+2
0
+2
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NottinghamForest79
ЛЕСНИКИ снова купили 10 игроков
+1
0
+1
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Юджин1986
Из клуба, который стабильно в ЛЧ, к аутсайдерам АПЛ
0
0
0
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RokeSantaCruz
Топ вратарь
0
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0
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