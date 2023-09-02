«Ноттингем Форест» подписал вратаря «Бенфики» Влаходимоса, контракт – на 4 года

Одиссеас Влаходимос перебрался в АПЛ.

Голкипер «Бенфики» подписал контракт с « ». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 4 года.

выступал за «Бенфику» с 2018 года. Вратарь сборной Греции дважды стал чемпионом Португалии и выиграл два Суперкубка страны.

Сообщалось, что у него возник конфликт с тренером «Бенфики» Рогером Шмидтом.

Со статистикой выступлений вратаря «Бенфики» можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку