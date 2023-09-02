«Ноттингем Форест» подписал вратаря «Бенфики» Влаходимоса, контракт – на 4 года
Одиссеас Влаходимос перебрался в АПЛ.
Голкипер «Бенфики» подписал контракт с «Ноттингем Форест». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 4 года.
Влаходимос выступал за «Бенфику» с 2018 года. Вратарь сборной Греции дважды стал чемпионом Португалии и выиграл два Суперкубка страны.
Сообщалось, что у него возник конфликт с тренером «Бенфики» Рогером Шмидтом.
Со статистикой выступлений вратаря «Бенфики» можно ознакомиться здесь.
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