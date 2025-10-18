Шпилевский об «Акроне» после 0:1: «Если люди хотят видеть такую игру – это не со мной. При мне такой игры не будет»
«Пари НН» уступил со счетом 0:1 в матче Мир РПЛ.
– 10:1 – статистика ударов в створ ворот. Как исправлять ситуацию, чтобы были не только удары, но и голы?
– Если бы я знал, то исправил бы. Продолжать работать. Что есть, то есть.
Стараемся менять, внушать ребятам доверие, симулировать схожие ситуации, если их вообще возможно симулировать в тренировочном процессе.
Только за счет кропотливого труда. Мы три месяца вместе работаем и люди ожидают от меня чуда... Думаю, трансформация видна.
Все смотрится в результаты. 10, 20, 40 поражений... Если люди хотят видеть такую игру соперника, как мы проиграли, – это не со мной. При такой игры не будет.
Не хочется проигрывать. Ребята сделали все, чтобы выиграть, – сказал главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.
«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда Шпилевского идет 15-й в РПЛ – 10 поражений в 12 играх