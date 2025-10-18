  • Спортс
  • Шпилевский об «Акроне» после 0:1: «Если люди хотят видеть такую игру – это не со мной. При мне такой игры не будет»
14

Шпилевский об «Акроне» после 0:1: «Если люди хотят видеть такую игру – это не со мной. При мне такой игры не будет»

Алексей Шпилевский дал комментарий после поражения от «Акрона».

«Пари НН» уступил со счетом 0:1 в матче Мир РПЛ.

– 10:1 – статистика ударов в створ ворот. Как исправлять ситуацию, чтобы были не только удары, но и голы?

– Если бы я знал, то исправил бы. Продолжать работать. Что есть, то есть.

Стараемся менять, внушать ребятам доверие, симулировать схожие ситуации, если их вообще возможно симулировать в тренировочном процессе.

Только за счет кропотливого труда. Мы три месяца вместе работаем и люди ожидают от меня чуда... Думаю, трансформация видна.

Все смотрится в результаты. 10, 20, 40 поражений... Если люди хотят видеть такую игру соперника, как мы проиграли, – это не со мной. При такой игры не будет.

Не хочется проигрывать. Ребята сделали все, чтобы выиграть, – сказал главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.

«Пари НН» проиграл 6 матчей подряд. Команда Шпилевского идет 15-й в РПЛ – 10 поражений в 12 играх

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
