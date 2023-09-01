«Ноттингем» купил капитана «Болоньи» Домингеса за 10 млн евро и отдал итальянцам Фройлера в аренду
«Ноттингем Форест» заключил две сделки с «Болоньей».
В Англию отправился капитан итальянской команды Николас Домингес. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за хавбека заплатили 10 млн евро.
Фото: nottinghamforest.co.uk
В обратном направлении поехал Ремо Фройлер. Полузащитник взят «Болоньей» в аренду с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.
Фото: bolognafc.it
Со статистикой 25-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь, 31-летнего швейцарца – тут.
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