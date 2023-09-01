«Ноттингем» купил капитана «Болоньи» Домингеса за 10 млн евро и отдал итальянцам Фройлера в аренду

«Ноттингем Форест» заключил две сделки с «Болоньей».

В Англию отправился капитан итальянской команды . Как утверждает инсайдер , за хавбека заплатили 10 млн евро.

Фото: nottinghamforest.co.uk

В обратном направлении поехал . Полузащитник взят «Болоньей» в аренду с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.

Фото: bolognafc.it

Со статистикой 25-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь, 31-летнего швейцарца – тут.

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