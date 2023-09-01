«Ноттингем» купил капитана «Болоньи» Домингеса за 10 млн евро и отдал итальянцам Фройлера в аренду

Теги премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Болонья Ноттингем Форест Ремо Фройлер Николас Домингес деньги Фабрицио Романо Футбол

«Ноттингем Форест» заключил две сделки с «Болоньей».

В Англию отправился капитан итальянской команды Николас Домингес. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, за хавбека заплатили 10 млн евро.

Фото: nottinghamforest.co.uk

В обратном направлении поехал Ремо Фройлер. Полузащитник взят «Болоньей» в аренду с обязательным выкупом при выполнении определенных условий.

Фото: bolognafc.it

Со статистикой 25-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь, 31-летнего швейцарца – тут.

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6 комментариев

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ya_za_ac_milan
После Гасперини игроки как выжатые лимоны, очень быстро сдают. Сапата, Фройлер, Малиновский. Как будто бы там на износ играют все.
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Азрет-Али Айбазов
В FM 20 Домингес выростал в топа.
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nurlan-zenit
Ответ ya_za_ac_milan
После Гасперини игроки как выжатые лимоны, очень быстро сдают. Сапата, Фройлер, Малиновский. Как будто бы там на износ играют все.
Ну либо они не тянут ожидаемый уровень и такие нагрузки в долгую, а Сапата всё-таки уже не молод, ему 32, пик карьеры пришелся как раз на период в Аталанте…
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Алексей Гусев
сказка не кончается
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Чёрный тюльпан
Николас в Болонье последние 2 сезона классно играл, но пока только Ноттингем, хотя явно заслуживает команды выше уровнем.
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