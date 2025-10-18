Пеп Гвардиола: «В сезон требла «Ман Сити» я оставлял в запасе Альвареса, Лапорта и других игроков, которых бы хотел видеть в команде сейчас. Хулиан – в одной из лучших команд мира»
Пеп Гвардиола высказался о бывших футболистах «Манчестер Сити».
«Помните тех футболистов, которых я оставлял на скамейке запасных в сезон нашего требла?
Эмерика Лапорта, невероятного центрального защитника, футболиста стартового состава сборной, Хулиана Альвареса и других игроков, которых я бы очень хотел видеть в составе сейчас, но которые хотели играть больше и ушли из клуба.
Хулиану пришлось конкурировать с Эрлингом Холандом – для нас это было большим плюсом.
Сейчас он в одной из лучших команд мира, «Атлетико», с тренером и партнерами мирового класса. Он играет невероятно хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Аргентинец перешел в «Атлетико» в 2024 году за 75 миллионов евро.
Кто победит в главном матче Бундеслиги?3173 голоса
Бавария
Будет ничья
Боруссия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости