Хадсон-Одои из «Челси» перешел в «Ноттингем» за 3+2 млн фунтов. Контракт – на 3 года

Теги Челси премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Каллум Хадсон-Одои деньги Фабрицио Романо Футбол

Каллум Хадсон-Одои сменил «Челси» на «Ноттингем Форест».

Полузащитник заключил с новой командой трехлетний контракт. Футболист будет выступать под 14-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Хадсон-Одои обошелся «Ноттингему» в 3 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее он также вел переговоры с «Фулхэмом».

Вторую половину прошлого сезона 22-летний англичанин провел в «Байере» и за 14 игр в Бундеслиге отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: nottinghamforest.co.uk

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38 комментариев

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Kes
Это тот, которого несколько лет назад оценивали в 100 млн. долларов? В последние годы действия топ-клубов на трансфером рынке зачастую иррациональны.
+73
-4
+69
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Go Go
Да что там в Ноттингеме происходит...
+38
-2
+36
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окечуква
А могли бы продать за бешеные деньги в Баварию не так давно. Его вроде травмы подкосили, так что даже жаль парня.
+35
-3
+32
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Илнур Кара
Ответ Профессор из Кобхэма
Тем, что даже в Байере был лавочником, а в конце даже на замену не выходил?
а Мудрик в Байере в основе выходил ?
+32
-9
+23
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Профессор из Кобхэма
Ответ Акира_1
Чем он хуже Мудрика был бы?
Тем, что даже в Байере был лавочником, а в конце даже на замену не выходил?
+30
-8
+22
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Chelsea`s Lev
Ответ окечуква
А могли бы продать за бешеные деньги в Баварию не так давно. Его вроде травмы подкосили, так что даже жаль парня.
...там была не просто травма, а полный разрыв ахила. Жаль.
+16
0
+16
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Egor Aleksandrovich
Ответ Go Go
Да что там в Ноттингеме происходит...
черная пятница на али экспресс, не иначе.
ой
+18
-3
+15
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Eden Hazard
Ответ Kes
Это тот, которого несколько лет назад оценивали в 100 млн. долларов? В последние годы действия топ-клубов на трансфером рынке зачастую иррациональны.
Из той команды, например, Абрахама продали за 40 млн. Вот по сравнению с ним Хадсон Одои тянул на 60-70. Но травмы, травмы, травмы все сломали, к сожалению...
+11
-1
+10
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Chelsea`s Lev
Ответ songbilong
хуже кресты
...кресты не хуже. Сейчас там ставят крепкую "синтетику", вместо связок. А полный обрыв ахила - это страшно
+7
0
+7
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Джейме Ланнистер
Ответ окечуква
А могли бы продать за бешеные деньги в Баварию не так давно. Его вроде травмы подкосили, так что даже жаль парня.
Недавно, это 5 лет назад? В то время и Погба стоил сотку
+9
-3
+6
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Фанат спорта01
Ответ Профессор из Кобхэма
Тем, что даже в Байере был лавочником, а в конце даже на замену не выходил?
для тебя все игроки перешедшие и играющие в Челси гении,а уходящие лохи?
+4
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Максим Черкашин
Ответ Go Go
Да что там в Ноттингеме происходит...
Копилку открыли.:))))
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Little Ru
Ответ окечуква
А могли бы продать за бешеные деньги в Баварию не так давно. Его вроде травмы подкосили, так что даже жаль парня.
Да он и до травм был… даже не знаю какое слово подобрать. Есть такие игроки, вроде бы всё при них, но влияния ни на игру, ни на результат не оказывают. Конкретно Х-О всегда играл за Челси примерно так, как Азар за Реал. Когда Бавария им интересовалась я искренне недоумевал. А когда Челси отказался его продавать, был просто в шоке
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Акира_1
Ответ Профессор из Кобхэма
Тем, что даже в Байере был лавочником, а в конце даже на замену не выходил?
То что Мудик выходит в основе - не заслуга его игры, а следствие стоимости. А по игре он мяч не может обработать, будем объективными.
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Darth_Malice
Ответ Go Go
Да что там в Ноттингеме происходит...
первый раз что ли
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Ноно Гомес
лицо уже изменился что ли... удачи
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Evgen_Hazard
Сбросили огромную личку и ещё чутка заработали на пончики боули
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wshnmn
Для чего его оставляли? Надо было продавать в Баварию. Может там бы раскрылся бедолага.
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Северный болельщик
Эти парни всегда вместе!
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*MVP*
вроде как еще процент с будущей продажи будет у Челси
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B@SS
Скинули зп )
+3
-3
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