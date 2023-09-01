Хадсон-Одои из «Челси» перешел в «Ноттингем» за 3+2 млн фунтов. Контракт – на 3 года

Каллум Хадсон-Одои сменил «Челси» на «Ноттингем Форест».

Полузащитник заключил с новой командой трехлетний контракт. Футболист будет выступать под 14-м номером.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Хадсон-Одои обошелся «Ноттингему» в 3 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее он также вел переговоры с «Фулхэмом».

Вторую половину прошлого сезона 22-летний англичанин провел в «Байере» и за 14 игр в Бундеслиге отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: nottinghamforest.co.uk

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