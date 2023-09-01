«Фиорентина» без компенсации отпустила Луку Йовича в «Милан».

«Россонери» оформили бесплатный трансфер нападающего, утверждает журналист . С ним заключен однолетний контракт.

Серб будет выступать за новую команду под 15-м номером.

Следует отметить, что « » подписывала Йовича год назад бесплатно, но с условием, что в случае его перепродажи перечислит 50% средств « ». Таким образом, мадридцы ничего не заработали на уходе футболиста, купленного за 60+5 млн евро в 2019-м.

В прошлом сезоне забил 6 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку