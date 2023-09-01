«Милан» бесплатно подписал Йовича, контракт – на год. «Реал» остался без 50% от перепродажи форварда

Теги Милан Фиорентина Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига трансферы Джанлука Ди Марцио Лука Йович Футбол

«Фиорентина» без компенсации отпустила Луку Йовича в «Милан».

«Россонери» оформили бесплатный трансфер нападающего, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. С ним заключен однолетний контракт.

Серб будет выступать за новую команду под 15-м номером.

Следует отметить, что «Фиорентина» подписывала Йовича год назад бесплатно, но с условием, что в случае его перепродажи перечислит 50% средств «Реалу». Таким образом, мадридцы ничего не заработали на уходе футболиста, купленного за 60+5 млн евро в 2019-м.

В прошлом сезоне Йович забил 6 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

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46 комментариев

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Sinister Kid
Кокорин выжил Йовича
+85
0
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Evgen_Hazard
Топовые покупки у Реала были в 2019. Азар, Йович. Всё бесплатно улетело в трубу с нулём выхлопа
+47
-5
+42
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Remedy
Ответ Игорь Новиков
Молодой нап подписывает контракт на год. Это ж надо было так скатиться... Но удачи, вдруг просвет.
За 31 игру 6 голов.. Дали бы Кокорину такое же игровое время-забил бы не меньше, чем Йович. При должном подходе, соответственно..И вообще странно, как Перес купился на такого игрока, который по сути только в одном сезоне себя ярко проявил.
+44
-3
+41
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Игорь Новиков
Молодой нап подписывает контракт на год. Это ж надо было так скатиться...

Но удачи, вдруг просвет.
+24
-11
+13
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0rbit
хуже чем совсем ничего. Закончился как футболист раньше Ребича, самое странное решение.
+8
0
+8
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TravenS
Ответ kacnep
Куда им столько форвардов? Даже с уходом Ориги — не много?
Жиру и ... Всё
+7
0
+7
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Streetbor
После контрактов футболистов Челси 7+1 , контракт на год звучит, как новость из другого вида спорта 😁
+8
-1
+7
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Александр Дюба
Ответ Evgen_Hazard
Топовые покупки у Реала были в 2019. Азар, Йович. Всё бесплатно улетело в трубу с нулём выхлопа
Милитао?
+6
0
+6
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Усы Годзиллы
Ответ Evgen_Hazard
Топовые покупки у Реала были в 2019. Азар, Йович. Всё бесплатно улетело в трубу с нулём выхлопа
Глор Челси рассуждаето неудачных трансферах других клубов.

Сюр.
+6
0
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Ilia Tikhonov
За бесплатно отличный вариант
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Роман
Ответ Игорь Новиков
Молодой нап подписывает контракт на год. Это ж надо было так скатиться... Но удачи, вдруг просвет.
легенда сливочного футбола.
+9
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Evgeny Trifonov
Удачно тогда Айнтрахт продал его
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Нефанатик
Йович в Милане заиграет! 100%
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Андрей Матвеев
Ответ Remedy
За 31 игру 6 голов.. Дали бы Кокорину такое же игровое время-забил бы не меньше, чем Йович. При должном подходе, соответственно..И вообще странно, как Перес купился на такого игрока, который по сути только в одном сезоне себя ярко проявил.
Вы так говорите, будто бы у Переса вообще не было провальных трансферов, а тут вдруг купился на Йовича. Вполне обычное дело.
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Bunyod Turgunov
Ответ Remedy
Согласен с Вами, это вполне обычное дело, но только не для для Переса, который если и подписывает игроков, то только уже состоявшихся и со стабильными игровыми показателями.
Родриго и Винисиус были готовые топ игроки? Че там с Рейньером?
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Remedy
Ответ Bunyod Turgunov
Родриго и Винисиус были готовые топ игроки? Че там с Рейньером?
Есть такое понятие, как потенциал. Первые двое раскрыли его, третий- пока ещё нет, но кто знает, как дальше будет.. Он младше их, хоть и не намного.
Посмотрим…
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Поцелуй Оздоева
Ответ kacnep
Жиру, Мир, Тареми, Йович с сентября
Мир и Тареми когда перешли?
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benjamin92
Перес опять всех обвёл вокруг пальца
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Ruslan3132
беспонтовый игрок и трансфер
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tusiel
чутка с Ребичем разминулся
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Эмиль Джафаров
В лучших традициях Гарая из Бенфики в Зенит с 50% Реалу))
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Hans Castorp
Абсолютное бревно , которое даже вернувшись в Айнтрахт не заиграло. Если с Азаром ошибку функционеров Реала можно понять , то вот с этим любителем лазать по крышам - это полнейший провал
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ CHELSEA_2008
Нормально 💪 По словам болел Реала в 2019 году - лютый топарь. Один из самых перспективных в мире 😃
Чё там с Мудриком?
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kacnep
Куда им столько форвардов? Даже с уходом Ориги — не много?
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<~Inter~>
6 голов за 30 матчей у центрфорварда. Ну на фоне Ориги это крутая статистика
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