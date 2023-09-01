«Милан» бесплатно подписал Йовича, контракт – на год. «Реал» остался без 50% от перепродажи форварда
«Фиорентина» без компенсации отпустила Луку Йовича в «Милан».
«Россонери» оформили бесплатный трансфер нападающего, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио. С ним заключен однолетний контракт.
Серб будет выступать за новую команду под 15-м номером.
Следует отметить, что «Фиорентина» подписывала Йовича год назад бесплатно, но с условием, что в случае его перепродажи перечислит 50% средств «Реалу». Таким образом, мадридцы ничего не заработали на уходе футболиста, купленного за 60+5 млн евро в 2019-м.
В прошлом сезоне Йович забил 6 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/acmilan
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Но удачи, вдруг просвет.
Сюр.
Посмотрим…