«Бернли» подписал хавбека сборной Франции U21 Массенго

Ан-Ноа Массенго будет играть в АПЛ.

22-летний полузащитник сборной Франции U21 подписал контракт с « ». Соглашение рассчитано на четыре года.

стал игроком «Бернли» после того, как его контракт с « » истек нынешним летом.

Футболист перешел в «Бристоль Сити» из «Монако» летом 2019 года и провел за английский клуб больше 100 матчей за 4 сезона в Чемпионшипе. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Осере» из Лиги 1.

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