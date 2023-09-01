«Бернли» подписал хавбека сборной Франции U21 Массенго
Ан-Ноа Массенго будет играть в АПЛ.
22-летний полузащитник сборной Франции U21 подписал контракт с «Бернли». Соглашение рассчитано на четыре года.
Массенго стал игроком «Бернли» после того, как его контракт с «Бристоль Сити» истек нынешним летом.
Футболист перешел в «Бристоль Сити» из «Монако» летом 2019 года и провел за английский клуб больше 100 матчей за 4 сезона в Чемпионшипе. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Осере» из Лиги 1.
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