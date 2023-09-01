«Челси» за 31,5 млн фунтов согласовал продажу защитника Матсена в «Бернли»

«Челси» близок к продаже защитника Иана Матсена в «Бернли».

Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста из Нидерландов за 31,5 млн фунтов.

В сумму включены бонусы. Также у «синих» будет процент от суммы перепродажи .

Однако пока Иан не дал согласия на переход.

Минувший сезон Матсен провел в « » на правах аренды. В 39 матчах Чемпионшипа он забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 8 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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