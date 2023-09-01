«Челси» за 31,5 млн фунтов согласовал продажу защитника Матсена в «Бернли»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Бернли Иан Матсен Футбол

«Челси» близок к продаже защитника Иана Матсена в «Бернли».

Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста из Нидерландов за 31,5 млн фунтов.

В сумму включены бонусы. Также у «синих» будет процент от суммы перепродажи Матсена.

Однако пока Иан не дал согласия на переход.

Минувший сезон Матсен провел в «Бернли» на правах аренды. В 39 матчах Чемпионшипа он забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 8 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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38 комментариев

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Акира_1
Гении! Слить всех талантливых воспитанников, чтоб сидеть с Кукурельей и траматом Чиллуэлом
+58
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+57
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Go Go
Ответ Акира_1
Гении! Слить всех талантливых воспитанников, чтоб сидеть с Кукурельей и траматом Чиллуэлом
а потом их выкупать обратно за 100 миллионов
+27
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+27
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Магомед Жабиев
Перспективных отпускать мы , конечно , мастера .
+23
-2
+21
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*MVP*
Ответ Магомед Жабиев
Перспективных отпускать мы , конечно , мастера .
самое интересное, что продаем свою молодежь и пытаемся слить Галлахера, зато за еще большие деньги берем Лавиа из Шипа и ноунейма Палмера
+14
-4
+10
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Alexander Kiselev
Неадекваты. Вот так легко отпускать одного из самых ценных воспитанников. Лучше б Кукурелью куда отправили.
+9
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B@SS
Он отказался переходить. Так что глупость руководства отменяется )
+8
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Тухель
Это даже не смешно. МС продает сильнейшего вратаря поколения в Англии и потенциально лучшего вратаря Англии хрен знает за сколько лет в Бернли за 15 млн у МС топ руководство.
Челси продает игрока, который нафиг не нужен клубу за 31 млн все пропало, распродают молодых и т.д. В чем логика?
Просто хейтить одних и восхвалять других. Ну это бред. У всех клубов есть удачные и неудачные трансферы и продажа Матсена за 31 млн это удачный трансфер.
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Born is the King
Вот идиоты
+6
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DrSlyozkin
Ответ Акира_1
Гении! Слить всех талантливых воспитанников, чтоб сидеть с Кукурельей и траматом Чиллуэлом
Отбой: Мэтт Лоу пишет, что Ян отказался уходить
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Елена Башкова
Ответ Shuller18
Есть Холл, кто такой Матсен вообще, чтобы отказыватьмя от 30 лямов
Которого продали в Ньюкасл
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Магомед Жабиев
Ответ *MVP*
самое интересное, что продаем свою молодежь и пытаемся слить Галлахера, зато за еще большие деньги берем Лавиа из Шипа и ноунейма Палмера
Так это наш Челси , почти всегда так делали , сколько историй было с КДБ , Аке , Салахом и т.д. Конечно , они не академцы , но тоже входят список .
+7
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Леван Мкртчян
ВВП Челси ,предположительно, уже приближается к ВВП Британии
+5
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Собиратель хаоса
Боули устроил из Челси биржу) Так и представляю, что сидят его аналитики и:
- Маунт растет!
- Продаем актив!
- Кайседо падает!
- Покупаем!
Думаю, что именно под таким углом нужно смотреть на все его трансферы. Ему все равно чем торговать - нефтью, недвижкой или футболистами)
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Анхолик
Мне кажется Боэль пришел развалить Челси
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Lex Lex
апдейт : Он созвонился с Компани и рассказал почему не хочет переходить в Бернли
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Андрей Фоминых
ладно покупают за дорого, так они и продают нехр..ово.
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Артем Русанов
Что у них за ценники за хер пойми кого
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Петр Николаев
Ответ Акира_1
Гении! Слить всех талантливых воспитанников, чтоб сидеть с Кукурельей и траматом Чиллуэлом
дааа, максимально тупое решение. ради 30 млн такого таланта?
отдайте в аренду, тогда в след сезоне он будет стоить все 50-60 млн
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ulanov.vladislav95@list.ru
по пути Натана Аке?!
потом опять выкупят и продадут в Сити
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Любезный Коссутий
лошку Мерто бы поучиться, как сбагривать ноунеймов за оверпрайс.
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Ноно Гомес
думал он останется, а Кукурелья уйдет
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despoletaev@gmail.com
Ответ Акира_1
Гении! Слить всех талантливых воспитанников, чтоб сидеть с Кукурельей и траматом Чиллуэлом
Его все равно в составе не было.
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SergioRamos92
Ответ Андрей Фоминых
перспектива не играет здесь и сейчас. почеттино можно понять.
Почеттино наоборот в Ттх так и начинал
И судя по закупкам Челси
По похожему пути идут
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*MVP*
Ответ Shuller18
Мдэ... это мой жёсткий косяк... Так-то аренда, но сути не меняет, мимо меня прошло
это не аренда, это аренда с обязательным выкупом через год
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Дэвид_Мойес
Ответ *MVP*
самое интересное, что продаем свою молодежь и пытаемся слить Галлахера, зато за еще большие деньги берем Лавиа из Шипа и ноунейма Палмера
Комментарий удален пользователем
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