«Челси» за 31,5 млн фунтов согласовал продажу защитника Матсена в «Бернли»
«Челси» близок к продаже защитника Иана Матсена в «Бернли».
Клубы согласовали трансфер 21-летнего футболиста из Нидерландов за 31,5 млн фунтов.
В сумму включены бонусы. Также у «синих» будет процент от суммы перепродажи Матсена.
Однако пока Иан не дал согласия на переход.
Минувший сезон Матсен провел в «Бернли» на правах аренды. В 39 матчах Чемпионшипа он забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 8 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
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Челси продает игрока, который нафиг не нужен клубу за 31 млн все пропало, распродают молодых и т.д. В чем логика?
Просто хейтить одних и восхвалять других. Ну это бред. У всех клубов есть удачные и неудачные трансферы и продажа Матсена за 31 млн это удачный трансфер.
- Маунт растет!
- Продаем актив!
- Кайседо падает!
- Покупаем!
Думаю, что именно под таким углом нужно смотреть на все его трансферы. Ему все равно чем торговать - нефтью, недвижкой или футболистами)
отдайте в аренду, тогда в след сезоне он будет стоить все 50-60 млн
потом опять выкупят и продадут в Сити
И судя по закупкам Челси
По похожему пути идут