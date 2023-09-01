«Интер» хочет подписать хавбека «Аякса» Классена. Ван де Бек тоже в шорт-листе

Теги Интер Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Дэви Классен Донни ван де Бек Футбол

«Интер» намерен приобрести хавбека «Аякса» Дэви Классена.

Миланцы контактируют с амстердамским клубом о трансфере 30-летнего игрока сборной Нидерландов, который в июне 2024 года может стать свободным агентом.

При этом главный тренер «Интера» Симоне Индзаги еще не одобрил переход Классена.

Также итальянскому клубу предлагают подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Vinsente!
Хотелось бы конечно варианты поинтереснее, но похоже нужен совсем бюджетный вариант. Почему-то кажется что все это делается без одобрения Индзаги Понятно что тройка Барелла Чалханоглу Мхитарян весь сезон не отыграет, но взяли Фратеззи, давно говорят про Аслани, почему не попробовать?
Да нормально, для резерва в самый раз трансферы, и так за копейки собрали не плохой состав, а главное никого не потеряли, с денежной ситуацией Интера Маротте пятёрку можно ставить за ТО
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ван де Бек выглядит интереснее, но Клаассена есть возможность взять за даром
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рука Ноги
Полтора часа назад подписали Классена. Официально.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
ВДБ недорого, дилетант Мерто за 15-ку отдаст. в Англии не получилось, в Италии вполне может заиграть.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Турко Ибрагимов
Классена взяли Романо подтвердил
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Ответ <~Inter~>
посмотри матчи Аякса при Тен Хаге и Ван де Бек всегда там десятка. В их полуфинальной кампании Аякс играл по схеме 4-2-3-1, с парой опорников Де Йонг-Шоне, Ван де Бек под нападающим и Тадич ложная девятка
ну да, Тадич ложная девятка, а ван де Бек тогда ложная десятка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ arlovski
ван де Бек никогда в жизни не играл десяткой, у него для этого нет никаких навыков. Он в принципе не играет с мячом. Специфика игры Классена и ван де Бека в том, что при обороне они спускаются до опорной зоны, а в атаке играют по сути второго форварда
посмотри матчи Аякса при Тен Хаге и Ван де Бек всегда там десятка. В их полуфинальной кампании Аякс играл по схеме 4-2-3-1, с парой опорников Де Йонг-Шоне, Ван де Бек под нападающим и Тадич ложная девятка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Ответ <~Inter~>
Классен с годами начал играть глубже и нередко в опорной зоне выходил. Ван де Бек свою лучшую игру показывал на позиции десятки
ван де Бек никогда в жизни не играл десяткой, у него для этого нет никаких навыков. Он в принципе не играет с мячом. Специфика игры Классена и ван де Бека в том, что при обороне они спускаются до опорной зоны, а в атаке играют по сути второго форварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ arlovski
интересно, что Классен и ван де Бек очень схожей манеры игры. в Аяксе буквально одну и ту же роль джокера играли
Классен с годами начал играть глубже и нередко в опорной зоне выходил. Ван де Бек свою лучшую игру показывал на позиции десятки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан
Ответ <~Inter~>
так может дело в МЮ который требует слишком много
Дело в руководстве никчемной, которой вообще нету. Мерто нужно с штрафом уволить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
№7
Ответ Dm Kznts
я одного не пойму что за проблема такая с Донни что он себе клуб найти не может, даже не топовский а вообще
Такая же проблема как с Де Хеа, по мнению некоторых топ вратарь, а сидит без клуба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Dm Kznts
я одного не пойму что за проблема такая с Донни что он себе клуб найти не может, даже не топовский а вообще
так может дело в МЮ который требует слишком много
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
darby crash
Ответ Vinsente!
Хотелось бы конечно варианты поинтереснее, но похоже нужен совсем бюджетный вариант. Почему-то кажется что все это делается без одобрения Индзаги Понятно что тройка Барелла Чалханоглу Мхитарян весь сезон не отыграет, но взяли Фратеззи, давно говорят про Аслани, почему не попробовать?
в смысле без одобрения? Был список составленный тренером, по нему и работали. Индзаги был нужен технарь в опорку выше 180 см, потому что все кто есть сейчас максимум 177
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
интересно, что Классен и ван де Бек очень схожей манеры игры. в Аяксе буквально одну и ту же роль джокера играли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жебровский
ВДБ пожалуйста-пожалуйста!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sad
Нужен бюджетный вариант для подстраховки, Ван де Бек думаю подойдет для этой роли.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinsente!
Хотелось бы конечно варианты поинтереснее, но похоже нужен совсем бюджетный вариант. Почему-то кажется что все это делается без одобрения Индзаги
Понятно что тройка Барелла Чалханоглу Мхитарян весь сезон не отыграет, но взяли Фратеззи, давно говорят про Аслани, почему не попробовать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий