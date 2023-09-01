«Интер» хочет подписать хавбека «Аякса» Классена. Ван де Бек тоже в шорт-листе

«Интер» намерен приобрести хавбека «Аякса» Дэви Классена.

Миланцы контактируют с амстердамским клубом о трансфере 30-летнего игрока сборной Нидерландов, который в июне 2024 года может стать свободным агентом.

При этом главный тренер « » Симоне Индзаги еще не одобрил переход .

Также итальянскому клубу предлагают подписать полузащитника « » Донни ван де .

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