«Интер» хочет подписать хавбека «Аякса» Классена. Ван де Бек тоже в шорт-листе
«Интер» намерен приобрести хавбека «Аякса» Дэви Классена.
Миланцы контактируют с амстердамским клубом о трансфере 30-летнего игрока сборной Нидерландов, который в июне 2024 года может стать свободным агентом.
При этом главный тренер «Интера» Симоне Индзаги еще не одобрил переход Классена.
Также итальянскому клубу предлагают подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
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Понятно что тройка Барелла Чалханоглу Мхитарян весь сезон не отыграет, но взяли Фратеззи, давно говорят про Аслани, почему не попробовать?