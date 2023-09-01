Гендиректор «Пари НН» о еврокубках: «Мы доберемся до них. Через 5-7 лет у Нижнего Новгорода будет возможность заявить о себе на мировом уровне»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Пари НН Лига Конференций УЕФА Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Новый гендиректор «Пари НН» верит, что клуб будет играть в еврокубках.

– Когда, на ваш взгляд, «Пари НН» сможет сыграть, например, в еврокубках?

– Нам нужно сначала построить работу клуба так, чтобы мы соответствовали уровню еврокубков. Сейчас никто не играет там из-за ситуации в мире, но будем надеяться, что рано или поздно у России восстановится эта возможность.

Буду откровенен, «Пари НН» не хватает опыта. Но через ошибки и сложности мы доберемся до еврокубков. Когда я говорил, что мы будем в верхушке турнирной таблицы РПЛ, я не оговорился. Но речь шла не про этот год.

Чем дольше клуб живет, тем больше опыта, тем мы ближе к заветному топу. Каждое поражение для нас – это рефлексия. И мы не просто обсуждаем и расходимся, мы придумываем, как исправить ошибки.

Думаю, у Нижнего Новгорода и в футболе обязательно будет возможность заявить о себе на мировом уровне! Это может уже через пять-семь лет произойти, если мы будем развиваться такими же темпами, как сейчас, – сказал Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост замгубернатора Нижегородской области.

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60 комментариев

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Meeeshel Bibikoff
Матчи с Белоруссией - не есть "заявить о себе на мировом уровне"
+61
-7
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Olajuvon
Заключим Пари, что через 5 лет не будет НН еврокубках?
+50
-2
+48
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Саша Пушкин
Ответ Meeeshel Bibikoff
Матчи с Белоруссией - не есть "заявить о себе на мировом уровне"
14.07.2015
ФК "Волга" Нижний Новогород будет играть в Еврокубках...
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что перед футбольным клубом "Волга" поставлена строжайшая задача попадания в еврокубки в 2020-2022 годах.

Сменили вывеску и снова можно рассказывать про далеко идущие планы, забив на сказанное ранее.
И так во всех сферах и по всей стране уже три десятка лет.
+42
-2
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Иван Иванов
Думаю через 5-7 лет Пари НН или даже раньше будет там же где его старший брат ФК Нижний Новгород и Волга в футбольной небесной лиге
+34
-3
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Alexandr Sokolov
Ответ JENNINGS
Кто с чего взял, что через 5-7 лет российские клубы будут в еврокубках?!
Так поэтому можно говорить что угодно
+25
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LokoKa1ser92
Экс-министр здравоохранения Нижегородской области мог бы и провериться по быстрому. Связи наверняка остались
+18
0
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Питекантроп
Ответ Olajuvon
Заключим Пари, что через 5 лет не будет НН еврокубках?
Самого клуба то не будет)
+11
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JENNINGS
Кто с чего взял, что через 5-7 лет российские клубы будут в еврокубках?!
+17
-7
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majestic1980
Абсолютно популистское заявление, не учитывающее сложившуюся конъюнктуру. Хотя с другой стороны можно легко бравировать хоть победой в лиге чемпионов, зная что ты там никогда не сыграешь
+11
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Собиратель хаоса
Ответ majestic1980
Абсолютно популистское заявление, не учитывающее сложившуюся конъюнктуру. Хотя с другой стороны можно легко бравировать хоть победой в лиге чемпионов, зная что ты там никогда не сыграешь
Как будто бы без коньюнктуры Пари НН до полуфинала ЛЧ дошёл 😄 Ну а логика многих чиновников понятна: чем грандиознее планы, тем больше денег можно попросить под их реализацию.
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mwj85frrxz
Бывший депутат? Фразы соответствуют профессии…
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Полиграфист
Ответ Мистер Уайт
Оптимист, однако. Через четыре года у России в УЕФА будет рейтинг 0. Чемпион будет пробиваться через все стадии отбора ЛЧ, обладатель Кубка - ЛЕ, вице-чемпион - ЛК. И это только если закончится замес на Украине, а конца ему пока что не видно.
не оптимист он, а мирдверьмячный ящик. Прекрасно знает, что ему за его слова ничего не будет и никто с него не спросит
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Александр Каретников
через 5-7 лет нижний будет во второй лиге , такие проекты как Химки и другие клубы с бюджетом от государства рано или поздно тонут
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Moffo
Чтобы заявлять о себе на мировом уровне нужен открытый рынок и конкурентная среда. Для всего остального есть болтовня про через 10 лет мы будем огого.
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Nekitruban
Пока на стене висит портрет Путина, еврокубков не будет
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Pro_Evolution
Ответ Meeeshel Bibikoff
Матчи с Белоруссией - не есть "заявить о себе на мировом уровне"
Беларусь то в Еврокубках. Им зачем эта возня?
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Artem89S
О чем етот клоун говорит
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Bobkova
Ему не сказали?
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Паровоз19
а что за ситуация в мире
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iPatrick
Общий посыл не меняется...
Нужно немного потерпеть 😏
Вам... Не нам... 😏 У нас все хорошо сейчас, а у вас будет хорошо, но потом. Главное верить и терпеть 😏 Аллилуйя 😏
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Gustav Forsberg
Нью-Васюки
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Мистер Уайт
Оптимист, однако. Через четыре года у России в УЕФА будет рейтинг 0. Чемпион будет пробиваться через все стадии отбора ЛЧ, обладатель Кубка - ЛЕ, вице-чемпион - ЛК. И это только если закончится замес на Украине, а конца ему пока что не видно.
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Новокули26
Через 5 лет Пари перестанет существовать,заскриньте)))
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Новый Орлеан
Ответ alexfreud
только ты тут эротический подтекст увидел
Ты - жена предыдущего?
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alexfreud
Ответ Новокули26
Через 5 лет Пари перестанет существовать,заскриньте)))
5?

через 3 максимум)
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