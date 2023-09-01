Гендиректор «Пари НН» о еврокубках: «Мы доберемся до них. Через 5-7 лет у Нижнего Новгорода будет возможность заявить о себе на мировом уровне»
Новый гендиректор «Пари НН» верит, что клуб будет играть в еврокубках.
– Когда, на ваш взгляд, «Пари НН» сможет сыграть, например, в еврокубках?
– Нам нужно сначала построить работу клуба так, чтобы мы соответствовали уровню еврокубков. Сейчас никто не играет там из-за ситуации в мире, но будем надеяться, что рано или поздно у России восстановится эта возможность.
Буду откровенен, «Пари НН» не хватает опыта. Но через ошибки и сложности мы доберемся до еврокубков. Когда я говорил, что мы будем в верхушке турнирной таблицы РПЛ, я не оговорился. Но речь шла не про этот год.
Чем дольше клуб живет, тем больше опыта, тем мы ближе к заветному топу. Каждое поражение для нас – это рефлексия. И мы не просто обсуждаем и расходимся, мы придумываем, как исправить ошибки.
Думаю, у Нижнего Новгорода и в футболе обязательно будет возможность заявить о себе на мировом уровне! Это может уже через пять-семь лет произойти, если мы будем развиваться такими же темпами, как сейчас, – сказал Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост замгубернатора Нижегородской области.
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ФК "Волга" Нижний Новогород будет играть в Еврокубках...
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что перед футбольным клубом "Волга" поставлена строжайшая задача попадания в еврокубки в 2020-2022 годах.
Сменили вывеску и снова можно рассказывать про далеко идущие планы, забив на сказанное ранее.
И так во всех сферах и по всей стране уже три десятка лет.
Нужно немного потерпеть 😏
Вам... Не нам... 😏 У нас все хорошо сейчас, а у вас будет хорошо, но потом. Главное верить и терпеть 😏 Аллилуйя 😏
через 3 максимум)