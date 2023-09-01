Форвард Украины Яремчук арендован «Валенсией». «Брюгге» купил его год назад за 16+3 млн евро

Теги Сборная Украины по футболу Валенсия Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия трансферы Роман Яремчук Футбол

«Валенсия» подписала форварда сборной Украины Романа Яремчука.

27-летний Яремчук арендован «Валенсией» до лета 2024 года у «Брюгге».

Напомним, что год назад бельгийский клуб купил Романа у «Бенфики» за 16+3 млн евро.

В минувшем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах. На старте этого сезона у него 4 гола в 5 играх.

Подробная статистика выступлений украинского футболиста доступна здесь.

Фото: valenciacf.com

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26 комментариев

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Mr. Kobayashi
Ответ Максим Черкашин
Е-Е-Е у Валенсии будет нападающий. Удачи Роману:))))))
судя по статистике - нападающий исключительно на холодильник.
+57
-12
+45
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gronk22
Ответ Максим Черкашин
Е-Е-Е у Валенсии будет нападающий. Удачи Роману:))))))
25 матчей - 2 гола, невероятный нападающий
+30
-8
+22
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yura90
залег на дно просто))
+15
-6
+9
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Сергей Орлов
Как-то он резко сдал.
+10
-2
+8
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Александр Никитин
форвард Украины🤦‍♂️ может сборной Украины или украинский форвард? что за очередная дичь в заголовке
+6
0
+6
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Максим Черкашин
Е-Е-Е у Валенсии будет нападающий. Удачи Роману:))))))
+13
-8
+5
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Уся Ваткин
Ответ Zenith forever
Где то принимают?
во ФСИНе
+3
0
+3
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Максим Черкашин
Ответ gronk22
25 матчей - 2 гола, невероятный нападающий
Ну в Брюгге не заиграл. В Генте 34 матча 20 голов.:))))))
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Ответ Матвей Суицидин
в этом сезоне хорошо начал
Почти все матчи со скамейки, а четыре гола в двух матчах с исландским Акюрейри в квалификации ЛК. Не пишите ерунду, если не в теме.
+5
-2
+3
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Rdrgz
ну это финалочка в сегунду.
когда же Лиму это надоест
+3
-1
+2
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Урматбек Абжалов
Получше всяких дзюб и дельфинов московских
+2
-1
+1
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Брэд Либил
"форвард Украины"
он в наступе, что ли? или всё-таки форвард СБОРНОЙ Украины
+3
-2
+1
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Achilles 21
Ответ Радонежский
Как можно было купить Яремчука за 16? ))) это вопрос к Брюгге. Аренда показательна. Но Брюгге далеко до Челси, который умудрился купить Мудрика за сотку, а то и больше. Там, вообще, физкульт-привет))
ну он в бельгии до перехода в бенфику неплохо клепал, так что более менее нормально
+2
-1
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Артем Русанов
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Олег Акимов
Надеюсь у него получится перезапустить карьеру, что-то забуксовал
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waleri
Малина такая же история - после Генка пару смачных сезонов в Аталанте выдал. Затем ни о чем вояж в Марсель, а сейчас пришвартовался в Генуе...
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sebastian1410
Ответ gronk22
25 матчей - 2 гола, невероятный нападающий
Для Валенсии Лима это настоящий нападающий) Последний невероятным нападающим в Валенсии был Макси Гомес в 2019-21г.
+1
-1
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алексей любовь
Ответ Радонежский
Как можно было купить Яремчука за 16? ))) это вопрос к Брюгге. Аренда показательна. Но Брюгге далеко до Челси, который умудрился купить Мудрика за сотку, а то и больше. Там, вообще, физкульт-привет))
Но больше всего вопросов к Сосьедаду
+4
-4
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Александр Никитин
Ответ Олег Акимов
Надеюсь у него получится перезапустить карьеру, что-то забуксовал
да в Брюгге все карьеру перезапускают
0
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Артем Гладских
Ответ Урматбек Абжалов
Получше всяких дзюб и дельфинов московских
нет, дзюба сильнее
0
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