Форвард Украины Яремчук арендован «Валенсией». «Брюгге» купил его год назад за 16+3 млн евро

«Валенсия» подписала форварда сборной Украины Романа Яремчука.

27-летний Яремчук арендован «Валенсией» до лета 2024 года у « ».

Напомним, что год назад бельгийский клуб купил у «Бенфики» за 16+3 млн евро.

В минувшем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах. На старте этого сезона у него 4 гола в 5 играх.

Подробная статистика выступлений украинского футболиста доступна здесь.

Фото: valenciacf.com

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