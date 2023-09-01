Форвард Украины Яремчук арендован «Валенсией». «Брюгге» купил его год назад за 16+3 млн евро
«Валенсия» подписала форварда сборной Украины Романа Яремчука.
27-летний Яремчук арендован «Валенсией» до лета 2024 года у «Брюгге».
Напомним, что год назад бельгийский клуб купил Романа у «Бенфики» за 16+3 млн евро.
В минувшем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 32 матчах. На старте этого сезона у него 4 гола в 5 играх.
Подробная статистика выступлений украинского футболиста доступна здесь.
Фото: valenciacf.com
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