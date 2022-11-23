Фанаты «Гента» вывесили баннер «Яремчук – Иуда. Смерть предателям» на игре с «Брюгге». Полиция идентифицировала хулиганов по камерам

Болельщики «Гента» во время матча с «Брюгге» вывесили баннер в адрес .

В начале ноября фанаты «Гента» в матче чемпионата Бельгии против «Брюгге» (2:0) вывесили баннер с надписью «Яремчук – Иуда. Смерть предателям!», а затем бросили на поле файер. Позже «Гент» выпустил официальное заявление, осудив действия болельщиков.

«Гент» категорически не одобряет баннер в адрес Романа Яремчука. Это безвкусно, неуважительно и неуместно. Это была работа отдельных лиц, без ведома клуба. «Гент» от имени всех, кто несет ответственность, приносит извинения Роману Яремчуку.

Кроме того, брошенный на поле файер не может сойти с рук. Мало того, что это запрещено и приведет к штрафу для клуба, вратарь команды также подвергся опасности.

«Гент», как и подавляющее большинство болельщиков, выступает за здоровое соперничество и атмосферу и против акций, которые разрушают футбол. Клуб приложит все усилия для выявления и наказания виновных», – говорится в заявлении клуба.

Полиция Гента смогла идентифицировать виновников инцидента на основе изображений с камер. Теперь хулиганам грозит судебное преследование со стороны прокуратуры.

Болельщикам может грозить запрет на посещение стадиона на срок от трех месяцев до пяти лет и штраф в размере от 250 до 5000 евро.

Роман Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 годы. Летом 2022 года украинский футболист перешел из «Бенфики» в .