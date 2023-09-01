Впервые за 14 лет от Украины будет лишь 2 клуба в группе еврокубков. Киевское «Динамо» впервые за 18 лет не сыграет там

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Ворскла Заря Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Днепр-1 Лига Конференций УЕФА Футбол

Лишь два украинских клуба сыграют на групповом этапе еврокубков в этом сезоне.

По итогам квалификации в основной этап пробились только «Шахтер» и «Заря». Чемпионы Украины сразу попали в группу Лиги чемпионов, а «Заря» вылетела от «Славии» (0:2, 2:1) в отборе Лиги Европы, но получила путевку в группу Лиги конференций.

В последний раз Украина была представлена лишь двумя клубами в групповом этапе еврокубков в сезоне-2009/2010. Тогда киевское «Динамо» играло в группе ЛЧ, «Шахтер» – в ЛЕ, а «Ворскла», «Металлист» и донецкий «Металлург» не прошли квалификацию Лиги Европы.

Украинские клубы проиграли 6 из 7 своих двухматчевых противостояний в квалификации еврокубков-2023/24, только «Динамо» по пенальти прошло «Арис» в третьем раунде отбора Лиги конференций.

«Шахтер» и «Заря» технически не могли не попасть в группу еврокубков, а «Динамо», «Днепр-1» и «Ворскла» вылетели.

«Динамо» дважды проиграло «Бешикташу» (2:3 и 0:1) в плей-офф отбора Лиги конференци. Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона-2005/06, когда они вылетели от швейцарского «Туна» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (0:1, 2:2).

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95 комментариев

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Игорь Пичугин
Очередное потрясение для А. Зинченко.
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jacks76
Ответ Игорь Пичугин
Очередное потрясение для А. Зинченко.
До слёз))
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kk.abb
На 2 больше, чем надо
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Tigranodovar
Ответ kk.abb
На 2 больше, чем надо
На 2 больше чем у России.
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Super Bock
10-12 лет назад УПЛ была очень хороша. Сильные легионеры, классные стадионы, хорошие результаты в Европе .
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Sports deti shlyuh
Это сейчас не самая их большая проблема
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Алексей Кравич
Ответ Max Zhomkov
классные стадионы то вы где увидели? единственный крутой стадион в Донецке тогда был, ну и в Киеве Олимпийский стадион тоже норм, только староват
В Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье были классные стадионы, небольшие, но чисто футбольные
+15
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mario-romario
Это все еще на два больше, чем у России
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savik-A.M.
Ответ Artem Piatkov
Динамо К впервые за 18! лет не сыграет в группе еврокубков Спартак и вовсе попадал туда по праздникам
Спартак прямо сейчас в плей-офф , так его от туда никто по спортивным принципам не выбивал
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Антимосковский
Ответ Tigranodovar
На 2 больше чем у России.
но не по спортивному принципу :)
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VanyaVanya063
Такс Шахтёр это Донецк , Заря это Луганск , при чем здесь Украина (шутка либералы)
+17
-9
+8
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Фут.Боль
Будет смешно если Россия, не играя, получит в коэффициентах больше за сезон)
+14
-7
+7
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Энтони Ларкин 39-71-72
Заря это чудо восточно-европейского футбола. Аякс местного разлива. Вперёд Заря!
+7
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Аморалинни
Ответ Tigranodovar
На 2 больше чем у России.
На 2 меньше, чем новых областей
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Полосатый Октобус*)
Ответ ERNST
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И Заря и Шахтер представляют русские города.
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And-Rover
Ответ Алексей Кравич
В Харькове, Сумах, Днепре, Запорожье были классные стадионы, небольшие, но чисто футбольные
В Харькове не чисто футбольный стадион.
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Новый Орлеан
Ответ Йожик Женя
каким образом?
Обыкновенным. Их оригинальные территории - Днепропетровская и Кировоградская области. Остальное всё - чужое.
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Garikus89
Ответ Глебиньо
ну да,ну да.Ведь майданы всему виной...А не сосед,который всегда лезет,в независимости от того,просят его об этом или нет
А этот сосед, который полез, полез случайно не из-за того, что после майданов очередное новое правительство некоей страны с жовто-блакiтным флагом просто наплевало на все соглашения с этим соседом, попутно рассказав о намерении разместить ядерное вооружение около Крыма?

А ну да, это ж Темнейший просто не с той ноги встал и полез, куда не просили, точно)
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Новый Орлеан
Ответ VanyaVanya063
Такс Шахтёр это Донецк , Заря это Луганск , при чем здесь Украина (шутка либералы)
Дело в том, что не - Шахтёр, а - Шахтар.
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Андоррский почтальон
Ответ Новый Орлеан
Шахтёр - нет, поскольку он - Шахтар.
Да хоть Гурник! Город-то российский!
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Михон Мясной
Ответ Вадим Сидоров
Не понимаю злорадства Ах да, как они посмели бороться за свои территории. Это же не по-мужски. По-мужски взять и отдать свои территории соседу, так???)
Кто сказал, что это их территории? Нормальные страны расширяли своё государство путём честного военного противостояния, кто победил - тот и взял. И только страна 404 получила их по воле врагов России - коммунистов, - а теперь плачется: "Оккупанты! Оккупанты!"
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Идеальный шторм
Ответ bangura00
В том то и дело, что я знаю историю. Не зря имею два высшиз образования!
Не заметно
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Ответ ERNST
Сидели бы вы дома, играли бы украинцы на своих домашних стадионах.
Им меньше скакать надо было и признать русский язык государственным. И мы сидели бы дома
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Идеальный шторм
Ответ bangura00
Учи географию
Учи историю
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Ответ ТимТалер
В следующем году вообще не будет.
Аллилуйя
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