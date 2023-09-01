Впервые за 14 лет от Украины будет лишь 2 клуба в группе еврокубков. Киевское «Динамо» впервые за 18 лет не сыграет там
Лишь два украинских клуба сыграют на групповом этапе еврокубков в этом сезоне.
По итогам квалификации в основной этап пробились только «Шахтер» и «Заря». Чемпионы Украины сразу попали в группу Лиги чемпионов, а «Заря» вылетела от «Славии» (0:2, 2:1) в отборе Лиги Европы, но получила путевку в группу Лиги конференций.
В последний раз Украина была представлена лишь двумя клубами в групповом этапе еврокубков в сезоне-2009/2010. Тогда киевское «Динамо» играло в группе ЛЧ, «Шахтер» – в ЛЕ, а «Ворскла», «Металлист» и донецкий «Металлург» не прошли квалификацию Лиги Европы.
Украинские клубы проиграли 6 из 7 своих двухматчевых противостояний в квалификации еврокубков-2023/24, только «Динамо» по пенальти прошло «Арис» в третьем раунде отбора Лиги конференций.
«Шахтер» и «Заря» технически не могли не попасть в группу еврокубков, а «Динамо», «Днепр-1» и «Ворскла» вылетели.
«Динамо» дважды проиграло «Бешикташу» (2:3 и 0:1) в плей-офф отбора Лиги конференци. Киевляне не сыграют в групповом этапе еврокубков впервые с сезона-2005/06, когда они вылетели от швейцарского «Туна» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (0:1, 2:2).
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А ну да, это ж Темнейший просто не с той ноги встал и полез, куда не просили, точно)