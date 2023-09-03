В 4 туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграет с ПСЖ. Встреча состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. Игру проведут на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

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Рекомендуемая ставка: победа ПСЖ(1.54), ТБ 1,5 (1.11)

Смогут ли подопечные Лорана Блана отобрать очки у парижан? Как сыграет Килиан Мбаппе. Смогут ли подопечные Луиса Энрике набрать три очка? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев игру, а наш прогноз на матч поможет вам сделать осмысленную ставку на матч «Лион» – «ПСЖ».

«Лион»

Подопечные Лорана Блана, откровенно говоря, провалили старт сезона. «Лион» в трех стартовых играх национального первенства набрал только одно очко и идет на 17 месте – это зона прямого вылета. Команда имеет в своем активе только 1 очко, и отстает от лидирующего «Монако» уже на шесть очков.

Впрочем, «дети» вряд ли вылетят из Лиги 1, однако если продолжат в том же духе, то закончат сезон максимум в середине таблицы. Пока что статистика нападения и обороны команды не вызывает восхищения – 2 забитых гола и 6 пропущенных мячей.

Предыдущие три игры чемпионата страны «Лион» провел следующим образом:

«Страсбур» – «Лион» 2:1;

«Лион» – «Монпелье» 1:4;

«Ницца» – «Лион» 0:0.

Статистика:

в последних 5 матчах «Лион» пропускает, в среднем, 1.8 мяча за игру, а забивает, в среднем, 0,4 гола за матч;

«Лион» пропускал голы в последних 5 встречах;

«Лион» в последних трех встречах забил 2, и пропустил 6 голов;

«Лион» не выигрывает на протяжении 7 последних матчей,

«Лион» забивает в 5 из 7 последних матчей против ПСЖ.

На кого обратить внимание:

«Лион» пока не может похвастать выдающейся результативностью, однако выделим Александра Ляказетта и Николаса Тальяфико — они забили по 1 голу. А Максенс Какере и Саэль Кэнбеди записали на свой счет по одному ассисту.

Травмы и дисквалификации:

Отметим, Александр Ляказетт не сможет сыграть против парижан — форвард дисквалифицирован из-за красной карточки. Не поможет своей команде и Деян Ловрен — хорват получил мышечную травму. Примерный срок возвращения в строй — 13 сентября 2023 года.

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ПСЖ

У парижан пока совсем немного «профита» от смены тренера и изменений в составе, что и неудивительно – в столице Франции, по сути, строится новый топ-клуб. Сейчас парижане идут на 8 месте, имея в своем активе только 5 очков. Команда на 2 балла отстает от лидирующего «Монако», и если Луис Энрике сумеет наладить игру ПСЖ, то парижане в скором времени вернутся на вершину турнирной таблицы.

Пока же статистика удручающая: 3 игры, 1 победа и 2 ничьи. С разницей голов тоже не все так радужно: лишь 4 забитых, и 2 пропущенных.

В чемпионате Франции парижане выступают следующим образом:

ПСЖ – «Лорьян» 0:0;

Тулуза – ПСЖ 1:1;

ПСЖ – Ланс 3:1.

Статистика:

в последних 5 играх ПСЖ пропускает в среднем 0.80 гола за игру, и забивает, в среднем 1.60 мяча за матч,

в четырех последних играх ПСЖ не проигрывает,

ПСЖ в последних 5 матчах пропустил 4 мяча, а забил 8 голов,

ПСЖ не проигрывает в 5 последних гостевых матчах против «Лиона».

На кого обратить внимание:

У парижан пока выделяется Килиан Мбаппе. Француз, рисковавший провести сезон вне заявки ПСЖ, крайне полезен команде. Килиан в двух матчах отличился 3 голами. Также один мяч на свой счет записал Марко Асенсио. В числе распасовщиков значатся Фабиан Руис, Люка Эрнандес и Варрен Заир-Эмри – у них у всех по 1 ассисту в трех сыгранных встречах.

Травмы и дисквалификации:

У парижан точно не сыграют Серхио Рико – голкипер выбыл на неопределенный срок из-за кровоизлияния в мозг, а также Канг ин Ли – хавбек только 13 сентября восстановится от последствий мышечной травмы.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Лион» – «ПСЖ»

Прежде чем делать прогноз на игру, вспомним, как «Лион» и ПСЖ играли между собой. История очного противостояния команд насчитывает 106 игр, в которых 45 раз побеждали парижане, а «Лион» выигрывал 32 раза. Предыдущие пять матчей команды провели следующим образом:

02.04.2023 «ПСЖ» – «Лион» 0:1;

18.09.2022 «Лион» – «ПСЖ» 0:1;

09.01.2022 «Лион» – «ПСЖ» 1:1;

19.09.2021 «ПСЖ» – «Лион» 2:1;

21.03.2021 «Лион» – «ПСЖ» 2:4.

Букмекерская контора «Бетбум» верит в ПСЖ, и не верит в «Лион». На победу парижан букмекер дает коэффициент в 1.54, ничья оценена в 4.75, а победа «Лиона» котируется в 5.44.

Согласимся с оценкой аналитиков «Бетбум», и вот почему: парижане прибавляют от матча к матчу, в обойме Луиса Энрике все основные игроки, а у «Лион», наоборот, не досчитается своего основного форварда. В пользу команды из столицы Франции говорит и текущая форма коллективов – ПСЖ все еще не проиграл ни одного матча в Лиге 1, а «Лион» все еще не побеждал. Вряд ли в предстоящем матче эта тенденция изменится Предположим, что в игре будет забито больше двух голов, ну а победу одержат подопечные Луиса Энрике.

Наш прогноз: победа ПСЖ(1.54), ТБ 1,5 (1.11)

Где смотреть матч Лион – ПСЖ

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