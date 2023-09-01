Где смотреть Лион – ПСЖ, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 3 сентября
В воскресенье, 3 сентября, сыграют Лион и ПСЖ в 4 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Групама Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лион – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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