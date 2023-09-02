2 сентября пройдут матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу. В рамках тура сыграют «Реал Сосьедад» — «Гранада». Игра пройдет в городе Сан-Себастьян на поле стадиона «Аноэта». Начало встречи в 15:00 по московскому времени.

Хозяева будут фаворитами в предстоящей встрече. «Реал Сосьедад» пока не побеждает в новом сезоне трижды сыграв вничью. Всего команда проиграла только один раз в 12 играх чемпионата Испании. На домашней арене в Ла Лиге бело-голубые без поражений в 11 встречах. «Гранада» не лучшим образом играет на чужом поле. Команда победила всего в двух из 14 играх чемпионата. В трансферное окно «Реал Сосьедад» подписал Арсена Захаряна из «Динамо». 20-летний полузащитник уже дебютировал за команду.

Противостояние команд насчитывает 60 матчей. Все игры официальные. По победам лидируют бело-голубые 27:23, 10 игр завершились вничью. Разница голов 92:74 в пользу «Реал Сосьедада». На чемпионат Испании пришлись 46 матчей: 22 побед «Реал Сосьедада», 8 ничьих и 16 побед «Гранады». Баланс мячей 66:49 в пользу бело-голубых. Команды не играют вничью в 10 последних играх чемпионата: 8 побед «Сосьедада» и 2 победы «Гранады». В 9 из 10 матчах бело-голубые забивают более гола. На домашней арене у «Реал Сосьедада» 6 побед, 2 ничьи и 2 поражения. В пяти последних играх бело-голубые забивают как минимум два мяча.

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Рекомендованная ставка: победа «Реал Сосьедада», ИТБ1,5 «Реал Сосьедада».

Реал Сосьедад

В последней игре Ла Лиги «Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Лас-Пальмас» в гостях. Игра завершилась вничью 0:0. Матч отметился дебютом Арсена Захаряна. Футболист вышел на замену на 75 минуте. По статистике хозяева были ближе к победе. «Лас-Пальмас» был активнее по ударам 11:8, по ударам в створ 5:1 и по xG 1,57:1,12.

В новом сезоне у бело-голубых три ничьи в трех турах. На старте чемпионата «Реал Сосьедад» сыграл две домашние ничьи 1:1. Пока команда занимает 12 место с 3 набранными очками.

Результаты «Реал Сосьедад» в пяти играх:

Ла Лига, «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» 0:0;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Сельта» 1:1;

Ла Лига, «Реал Сосьедад» — «Жирона» 1:1;

Товарищеский, «Бетис» — «Реал Сосьедад» 0:1;

Товарищеский, «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад» 0:0.

На официальном уровне у команды всего одно поражение в 10 встречах при пяти победах и четырех ничьих. Разница голов 14:8. На домашней арене у бело-голубых шесть побед и четыре ничьи. Разница голов 15:6.

Интересные статистические факты по игре «Реал Сосьедада»:

«Реал Сосьедад» проиграл только 1 из 12 матчей в чемпионате;

«Реал Сосьедад» не проигрывает в Ла Лиге в 11 домашних играх;

«Реал Сосьедад» забивает более гола в 9 из 10 очных матчах и 5 домашних очных встречах в чемпионате;

Обе команды забивают в 4 из 5 домашних играх;

«Реал Сосьедад» выиграл первый тайм в 4 матчах;

«Реал Сосьедад» забивает в первом тайме в 5 играх;

«Реал Сосьедад» забивает в 9 домашних встречах.

В сезоне 2022/2023 команда заняла четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. В 38 играх бело-голубые набрали 71 очко.

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Гранада

Красно-белые победили в последнем туре чемпионата Испании. Команда на домашней арене обыграла «Мальорку» со счетом 3:2. Команды обменялись голами в первом тайме. За «Гранаду» забил Мигель Анхель Рубио на 12 минуте. В дебюте второго тайма красно-белые вышли вперед. На 46 минуте забил Брайан Сарагоса. На 70 минуте Мирто Узуни реализовал пенальти и увеличил преимущество «Гранады». Хозяева пропустили второй мяч в концовке тайма. Гости получили 8 желтых карточек.

Победа над «Мальоркой» стала первой в новом сезоне. До этого «Гранада» проиграла два матча. Один дома, второй в гостях. во всех трех встречах команда пропустила более гола. В турнирной таблице красно-белые на 15 месте с 3 набранными очками.

Результаты «Гранады» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Гранада» — «Мальорка» 3:2;

Ла Лига, «Гранада» — «Райо Вальекано» 0:2;

Ла Лига, «Атлетико» Мадрид — «Гранада» 3:1;

Товарищеский, «Гранада» — «Альмерия» 0:1;

Товарищеский, «Хетафе» — «Гранада» 1:2.

На официальном уровне у красно-белых пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 15:12. На выезде у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 13:11.

Интересные статические факты по игре «Гранады»:

«Гранада» победила в 4 из 23 матчах чемпионата;

«Гранада» победила в 2 из 14 играх Ла Лиги в гостях;

«Гранада» проиграла 8 из 10 очных матчей в чемпионате;

«Гранада» пропускает более гола в пяти очных матчах на выезде;

«Гранада» пропускает в 9 официальных гостевых матчах;

«Гранада» пропускает как минимум два гола в 8 из 10 гостевых играх в Ла Лиге.

В сезоне 2022/2023 команда играла в Сегунде. «Гранада» выиграла турнир с 75 очками в 42 матчах. Отрыв от второго места три балла.

Коэффициенты букмекеров на матч испанской Ла Лиги Реал Сосьедад — Гранада

По очным встречам у бело-голубых есть преимущество. Команда победила в 8 из 10 играх. В пяти последних матчах «Реал Сосьедад» забивает более гола. В предстоящей встрече с экс-представителем Сегунды «Реал Сосьедад» явный фаворит на первую победу в сезоне.

Коэффициенты на матч «Реал Сосьедад» — «Гранада» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Реал Сосьедада» — 1,45;

Ничья — 4,60;

Победа «Гранады» — 7,23;

ТБ2,5 — 1,83;

ТМ2,5 —2,00;

«Обе забьют — да» — 1,97;

«Обе забьют — нет» — 1,85.

Бело-голубые прекрасно провели прошлый чемпионат. Состав команды не ослаб, так как не было громких трансферов на выход. Единственной потерей стал уход Давида Силвы. Испанец завершил карьеру. Роль главного созидателя в атаке может достаться Арсену Захаряну, но полузащитнику нужно время на адаптацию и борьба за место в основе.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» играл с еще одним представителем Сегунды и не сумел забить. «Лас-Пальмас» пропускает меньше «Гранады» на старте чемпионата. Красно-белые стараются играть больше в атаку. Это оставляет простор на поле, которым могут воспользоваться игроки соперника для быстрых атак. Учитывая статистику очных матчей и то, что «Гранада» пропустила более гола во всех трех играх турнира, можно выбрать для ставки на игру ИТБ1,5 «Реал Сосьедада». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициент 1,60 на этот исход.

Где смотреть матч Реал Сосьедад – Гранада

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