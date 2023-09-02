Где смотреть Реал Сосьедад – Гранада, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 2 сентября
В субботу, 2 сентября, сыграют Реал Сосьедад и Гранада в 4 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Реале Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Сосьедад – Гранада
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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