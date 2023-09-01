3 сентября 2023 года в городе Памплона состоится матч 4 тура Чемпионата Испании по футболу. «Осасуна» на домашнем стадионе «Эль Садар» будет принимать «Барселону». Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Каталонскую команду в ближайшие выходные проверит на прочность «Осасуна», которая себя зарекомендовала очень боевитой командой, способной отнять очки у любой из команд Ла Лиги. В этом сезоне пока что у «Осасуны» в домашних встречах не удается набрать очков, при этом в двух гостевых встречах удалось одержать победу. «Барса» уже потеряла 2 балла в этом сезоне в гостевой игре с «Хетафе», но при этом в последнем туре обыграл в гостях «Вильярреал». Сможет ли навязать «Осасуна» борьбу одному из лидеров чемпионата, мы узнаем в ближайшее время.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (1,5), ОЗ (нет).

ФК «Осасуна»

Команда из Памплоны в прошлом сезоне Примеры выступила очень неплохо и по итогу заняла 7 место, дающее право сыграть в третьем по силе европейскому турниру — Лиге Конференций. Позади себя в таблице им удалось оставить и «Атлетик» и «Севилью». Всего же они набрали 53 балла в 38 турах чемпионата и от шестого «Бетиса» по итогу отстали на 7 очков. Довольно неплохо команда выглядела в обороне и по итогу пропустила 42 мяча в свои ворота.

«Осасуна» в текущем году смогла пополнить свой игровой состав следующими новичками: нападающий Рауль Гарсия из «Бетиса», центральный защитник Алехандро Катена из «Райо Вальекано», левый вингер Хосе Мануэль Арнаиз из «Леганеса». В аренду взят опытный левый защитник Йохан Можица из «Вильярреала».

А покинули команду следующие футболисты: Кике Гарсия, ушедший в «Алавес» и Аридан Эрнандез перебравшийся в «Райо Вальекано». Хави Мартинес, Диего Морено и Икер Бенито ушли в аренду в клубы второй Ла Лиги.

Новый сезон Ла Лиги для «Осасуны» стартовал довольно неплохо и в 3 турах было набрано 6 баллов, за счет двух побед в них. Сейчас они делят 6 строчку с «Валенсией» и идут с ними вровень помимо очков и по забитым и пропущенным мячам (4:3).

В первом туре «Осасуне» в гостях удалось обыграть в гостях «Сельту» (2:0). В каждом из таймов удалось забить по голу, при небольшом игровом преимуществе во встрече. В первом тайме отличился Гарсия, а во втором Гомес.

А вот во втором туре случилось поражение в гостевом матче с «Атлетик Бильбао» (0:2), где были пропущены 2 мяча от соперника в начале встречи. Хотя в этой игре команда смотрелась довольно неплохо и играла с 59 минуты в большинстве, но очень много моментов не было реализовано и как итог не набрала очков в матче.

В 3 туре вновь удалось добиться волевой победы в гостевом матче (2:1) над «Валенсией». «Осасуна» первой вышла вперед и пропустила на 80 минуте, но не опустила рук и вырвала победу под самый свисток об окончании матча, а автором этого гола стал Видаль, который отличился с передачи Будимира.

Результаты «Осасуны» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Валенсия» — «Осасуна» 1: 2 ;

1: ; 24.08.23 «Осасуна» — «Брюгге» 1: 2 ;

1: ; 19.08.23 «Осасуна» — «Атлетик» 0: 2 ;

0: ; 13.08.23 «Сельта» — «Осасуна» 0: 2 ;

0: ; 04.08.23 «Бургос» — «Осасуна» 1:2.

Интересные статические факты «Осасуны»:

В 3 из 5 последних матчах команда побеждает;

В последних 3 играх в качестве хозяев команда проигрывала;

В 5 из 7 последних встречах «Осасуны» забивают обе команды;

В 5 последних матчах команды ни разу не было забито более 3 мячей за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 1 гол;

Команда отличается голом в 13 из 14 последних поединков.

Прогноз на матч Реал – Хетафе

ФК «Барселона»

Каталонская команда стала триумфатором прошлого сезона в Ла Лиге, сделав это за несколько матчей до конца чемпионата. Их непримиримый соперник в лице мадридского «Реала» не смог навязать конкуренцию в концовке чемпионата и позволил каталонцам в каких-то матчах и расслабиться, не обращая внимания на результат матча, глядя в таблицу прошлого сезона можно увидеть 3 их поражения в последних 4 матчах, где уже ничего не решалось. Ключом к золотому успеху команды стала их надежна игра в обороне и всего 20 пропущенных мячей в 38 матчах чемпионата, причем 7 из них были пропущены в последних 4 турах Ла Лиги. Да и в атаке команде удалось преуспеть, отдать должное стоит и Роберту Левандовски, Который придя в команду сразу же начал расчехлять свою пушку и стал лучшим бомбардиром прошлого сезона в Примере.

«Барселона» в текущем году подписала в свои ряды следующих футболистов: немецкого полузащитника Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити», испанца Иньиго Мартинеза из «Атлетика» и испанца Ориола Ромеу из «Жироны».

Не обошлось и без потерь в команде и ее покинули: Усман Дембеле, Гризманн, Бускетс, Альба, Кесье, Умтити, Кесье, Гонсалез, Тринкао, Колладо. И целая плеяда была игроков была отдана в аренду многочисленным европейским клубам.

В текущем сезоне Примеры подопечные Хави неплохо стартовали и набрали в 3 турах 7 баллов. Сейчас они идут на 4 месте в таблице и на 2 балла отстают от «Реал Мадрид». В первом туре были скучные нули в матче с «Хетафе», где много было голевых моментов, но реализация сильно подводила каталонцев и свои атаки они не могли довести до логичного завершения

В следующем туре удалось открыть счет победам в новом сезоне, и был обыгран «Кадис» (2:0). Матч получился непростым и отличится удалось лишь в концовке игры, когда на 82 минуте отличился Педри, а на 94 Торрес.

В заключительном туре в сумасшедшей голевой перестрелке команда Хави обыграла «Вильярреал» (4:3). В этой игре были качели и ведя в счете (2:0) к 15 минуте матча, каталонцы к 50 минуте уже проигрывали уже (2:3), но нашли в себе силы перевернуть ход игры и забить еще 2 мяча, а автором победного гоал стал Левандовски.

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

27.08.23 «Вильярреал» — «Барселона» 3: 4 ;

3: ; 20.08.23 «Барселона» — «Кадис» 2 :0;

— «Кадис» :0; 13.06.23 «Хетафе» — «Барселона» 0:0;

08.08.23 «Барселона» — «Тоттенхэм» 4 :2;

— «Тоттенхэм» :2; 02.08.23 «Милан» — «Барселона» 0:1.

Интересные статические факты «Барселоны»:

В 6 последних встречах команда не проигрывает, при этом в активе 5 побед;

В последней гостевой встрече каталонцы победили;

Только в 2 из 6 последних матчей каталонцев забивают обе команды;

В 3 из 5 последних встречах было забито 2 и менее гола за игру;

В 2 последних матчах команда забивает в среднем по 3 мяча за игру;

Каталонцы забивают голы в 16 из 17 последних встречах.

«Осасуна» – «Барселона»: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 94 матча. Приличное преимущество в них на стороне каталонцев – 56 побед, при 19 победах команды «Осасуны». А 19 встреч закончилась ничейным результатом.

«Осасуна» в среднем забивала в этих матчах 0,84 гола (79 забитых мячей), а «Барса» 2,23 (210 мячей). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Реала» (6:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

02.05.23 «Барселона» – «Осасуна» ( 1 :0).

– «Осасуна» ( :0). 09.11.22 «Осасуна» – «Барселона» (0: 1 ).

(0: ). 14.03.22 «Барселона» – «Осасуна» ( 4 :0).

– «Осасуна» ( :0). 12.12.21 «Осасуна» – «Барселона» (2:2).

07.03.21 «Осасуна» – «Барселона» (0:2).

В 3 последних очных поединках побеждала «Барса», побеждая в 2 последних матчах с одинаковым счетом (1:0).

Последний раз «Осасуна» обыгрывала «Барселону» 16 июля 2020 года, это было в рамках гостевого матча Примеры, матч завершился со счетом (2:1).

Стоит заметить, что в 3 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и в них лишь 1 раз тотал голов был больше 2,5.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Осасуна» – «Барселона»

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния каталонскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Осасуна» — 5.25;

Ничья — 4.11;

Победа «Барселона» — 1.64;

Ф1 (1,5) — 1.44;

Ф2 (-1) — 2.14;

ТБ (2,5) — 1.78;

ТМ (2,5) — 2.08;

ТМ (3,5) — 1.43;

ОЗ (да) — 1.77;

ОЗ (нет) — 2.07.

Обе команды неплохо стартовали в текущем сезоне и идут в верхней части таблицы. 2 последних очных противостояния хоть и заканчивались победой каталонской команды, но были очень напряженным и заканчивались победой с минимальной разницей в счете. В этой встрече я думаю, что для «Барсы» также не будет простого матча и учитывая, что «Осасуна» будет играть при поддержке своих болельщиков вполне хорошей ставкой будет Ф2 (1,5), за это дают хороший коэффициент — 1.44.

В последних встречах оппонентов, в том числе и очных, зачастую игры заканчиваются тем, что забивает в ней только 1 команда, поэтому можно заключить пари и на то что обе команды не забьют, за это дают приличный кэф 2.07.

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