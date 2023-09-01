Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и переходит во французский «Амьен» из Лиги 2

расторг контракт с «Редингом» из 3-го английского дивизиона.

34-летний форвард воспользовался соответствующим пунктом в контракте, рассчитанном до июня 2024 года.

За два с лишним года выступлений за « » Кэрролл забил 11 голов.

По данным L’Equipe, в ближайшие часы англичанин перейдет в « » из французской 2.

Статистика экс-нападающего «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Ливерпуля» – здесь.

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