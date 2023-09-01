Кэрролл расторг контракт с «Редингом» и переходит во французский «Амьен» из Лиги 2

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Энди Кэрролл расторг контракт с «Редингом» из 3-го английского дивизиона.

34-летний форвард воспользовался соответствующим пунктом в контракте, рассчитанном до июня 2024 года.

За два с лишним года выступлений за «Рединг» Кэрролл забил 11 голов.

По данным L’Equipe, в ближайшие часы англичанин перейдет в «Амьен» из французской Лиги 2.

Статистика экс-нападающего «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Ливерпуля» – здесь.

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20 комментариев

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che kaif
Легенда еще в игре
+30
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<~Inter~>
Кэрроллу нужно было родиться лет на 15-20 раньше был бы крутым форвардом
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-5
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maximilian_15
Ответ <~Inter~>
Кэрроллу нужно было родиться лет на 15-20 раньше был бы крутым форвардом
И был бы сейчас забивным 60-летним форвардом!
+8
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Vićtor Diaź
Не удалось добиться высот Погребняка
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
переход в портовой клуб был ошибкой
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Ковш Сосновый
Английский Прудников)
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<~Inter~>
Ответ Born is the King
В 90-2000х? В эпохе топ форвардов?
Ну я же не говорю, что был бы топом и лучшим бомбардиром АПЛ и ЛЧ. Он был бы крутым форвардом для среднего клуба, когда к нападающим не предъявлялось так много требований при игре без мяча и сама стилистика игры в небольших командах сводилась к классическим 4-4-2 и навесам с фланга. Раньше нападающие могли вообще не тратить энергию на оборону и просто ждали когда партнёры перехватят мяч, а сейчас таких людей в командах быть не может
+6
-3
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Born is the King
Ответ <~Inter~>
Кэрроллу нужно было родиться лет на 15-20 раньше был бы крутым форвардом
В 90-2000х? В эпохе топ форвардов?
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Урматбек Абжалов
Ответ Ковш Сосновый
Английский Прудников)
Английский Нуньес
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kokakoka
Переходил в Ливерпуль за огромные деньги. И провалился
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Крэнг
Легенда нашего Ливерпуля
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Пикачу82
Удручающая статистика для нападающего, а когда-то подавал большие надежды...
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Иван Лапин
34 года...за карьеру даже 100 мячей на забьет.
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Любезный Коссутий
легенда Ливера порвет французский пердив и выведет Амьен в вышку. скриньте.
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master_of_dzen
Интересный конечно выбор в конце пути
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гилберт
Лучше бы сказки писал.
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Иван Лапин
Ответ <~Inter~>
Кэрроллу нужно было родиться лет на 15-20 раньше был бы крутым форвардом
Кэррола надо было оставлять в Ньюкасле(
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Мансур Мадаев
Ответ charly001
В ливер к уругвайскому Кэроллу
который наказывает мю)
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-4
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charly001
В ливер к уругвайскому Кэроллу
+2
-2
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