«Ливерпуль» – один из ведущих претендентов на Тчуамени. Уходить из «Реала» Орельен не хочет

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Орельен Тчуамени Футбол

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Орельену Тчуамени.

По данным The Athletic, мерсисайдцы давно следят за полузащитником и входят в число ведущих претендентов на него.

При этом мадридцы считают 23-летнего футболиста ключевым игроком. Сам француз тоже не собирается никуда уходить.

Ранее сообщалось, что подписать Тчуамени хотела бы и «Бавария».

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Тухель
При этом мадридцы считают 23-летнего футболиста ключевым игроком. Сам француз тоже не собирается никуда уходить.

На этом новость можно закончить.
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Overkiller
Он никуда уходить не собирается, Реал продавать его тоже. Аффтор, вам не кажется что фраза "один из ведущих претендентов" по смыслу - безграмотная дичь уровня начальной школы?
+29
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DolJun
там с ливерпуля уже даже официальный аккаунт книги рекордов гинеса смеется, что они могут стать клубом, который отвергло наибольшее кол-во футболистов в одно трансферное окно)
+21
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Артём Толоконников
Ответ Red Scouser
Вот это другое дело, лучше его чем Ливию
Его никто не продаст
+9
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андрей кольцов
Ответ Red Scouser
Купить можно кого угодно, тут главное чтобы игрок захотел
Но он ведь не хочет
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Ophiomorph
Пустая новость, Реал его не отпустит, а написано так будто его продают.
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андрей кольцов
Ответ Overkiller
Он никуда уходить не собирается, Реал продавать его тоже. Аффтор, вам не кажется что фраза "один из ведущих претендентов" по смыслу - безграмотная дичь уровня начальной школы?
Мне кажется, что нейросеть пишет заголовки, как минимум
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Ice Cold
Ответ DolJun
там с ливерпуля уже даже официальный аккаунт книги рекордов гинеса смеется, что они могут стать клубом, который отвергло наибольшее кол-во футболистов в одно трансферное окно)
ливер это агент 007
Энцо, Кайседо, Маунт, Лавиа, Беллингем, Амрабат, Колвил )
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Godare88
Ответ DolJun
там с ливерпуля уже даже официальный аккаунт книги рекордов гинеса смеется, что они могут стать клубом, который отвергло наибольшее кол-во футболистов в одно трансферное окно)
а кто их отверг, кроме эквадорца ?
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nata shima
Смешно,никто не отпустить . Дейв окоп ссылается на некого СекретСкаут,а это любительский аккаунт
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Сикарио
Ответ Азиз Ибодуллаев
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Говорят Гиви до сих пор истерит на поле Хетафе))
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Сергей Орлов
Ответ Red Scouser
Купить можно кого угодно, тут главное чтобы игрок захотел
Как можно захотеть пересесть с Мерседеса на Опель?
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Born is the King
Ответ Red Scouser
Купить можно кого угодно, тут главное чтобы игрок захотел
Да , Орнштейн пишет,что Лавиа послал Ливер и выбрал Челси
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The Best
Орштейн написал что Лавия выбрал Челси всё-таки,сумма трансфера 50 + млн.Интересно конечно,в таком случае центр поля будет Лавия + Кайседо а чуть выше будет играть (как вариант).Зря конечно они Фабиньо продали,даже не найдя ему замену толковую.
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Ихарь Окенфэйлов
Этой чучаменди 23 года?! Выглядит на 35 минимум!
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Redhead One
Ответ Godare88
а кто их отверг, кроме эквадорца ?
Лавия тоже в Челси собрался) если ещё и ЦЗ не купят, то бедному гению без очков стоит только посочувствовать
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DolJun
Ответ Godare88
а кто их отверг, кроме эквадорца ?
маунт на ранней стадии переговоров, и вот теперь пишут про лавиа. понятно что это больше нагнетание ради стеба, но все же не каждый день увидишь как офф твиттер книги рекордов гинесса присоединяется к такому.
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Olimjon Nazarov
Все клубы, которые нуждаются в опорнике, заинтересованы в его трансфере. Но уверен, что он в этом сезоне, даже в следующем никуда не уйдёт...
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Tyrone Woodley
Т.е Тчуамени уходить не хочет, Реал его продавать тоже не хочет считают ключевым игроком... Сколько Ливерпуль должен заплатить, что все это поменяется с учётом того что купили его за 80 млн 😂
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nata shima
Да, если бы брали Мбаппе то шанс был бы, а так сомневаюсь. Реал планирует вокруг них строить игру.
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Кентуки
Лярд фунтов и Тчуа ваше, скажет дед Перес!
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Азиз Ибодуллаев
Ответ rigobersong
Говорят он до сих пор бежит за кинутым Мартинесом мячом:))
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songbilong
Орельен станет основным опорником ближайшие 10 лет, о чем думают мерсисайдцы?
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Ничего Смешного
Когда-то у Фергюсона спросили: «какого игрока из Барселоны, вы бы хотели у себя видеть?»
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Lore_M
А в чем ценность данной информации?) Тчуамени стабилен в Реале, нужен команде, конкретного предложения о трансфере нет и не будет, а кто кому интересен - так это такое, мне вон тоже много чего интересно)
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