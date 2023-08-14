«Ливерпуль» – один из ведущих претендентов на Тчуамени. Уходить из «Реала» Орельен не хочет

«Ливерпуль» сохраняет интерес к Орельену Тчуамени.

По данным The Athletic, мерсисайдцы давно следят за полузащитником и входят в число ведущих претендентов на него.

При этом мадридцы считают 23-летнего футболиста ключевым игроком. Сам француз тоже не собирается никуда уходить.

Ранее сообщалось, что подписать хотела бы и « ».

Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.

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