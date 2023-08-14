«Ливерпуль» – один из ведущих претендентов на Тчуамени. Уходить из «Реала» Орельен не хочет
«Ливерпуль» сохраняет интерес к Орельену Тчуамени.
По данным The Athletic, мерсисайдцы давно следят за полузащитником и входят в число ведущих претендентов на него.
При этом мадридцы считают 23-летнего футболиста ключевым игроком. Сам француз тоже не собирается никуда уходить.
Ранее сообщалось, что подписать Тчуамени хотела бы и «Бавария».
Со статистикой выступлений хавбека можно ознакомиться здесь.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
На этом новость можно закончить.
Энцо, Кайседо, Маунт, Лавиа, Беллингем, Амрабат, Колвил )