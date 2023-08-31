Кроос о статистике: «Большая часть не имеет смысла. Я и без процента передач знаю, хорошо ли сыграл»

Тони Кроос считает переоцененным значение статистических показателей.

«Я не фанат статистики. В основном потому, что слишком большая ее часть не имеет смысла, на мой взгляд. Чтобы знать, хорошо я сыграл или нет, мне не нужно подтверждение в виде процента удачных передач.

То же касается данных о беге: кто как часто ускорялся, кто сколько пробежал. Предполагается, что тот, кто много бегал, провел хороший матч.

Я воспринимаю это иначе: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем, потому что это означает, что мы хуже защищаемся, отходим назад, меньше контролируем мяч», – заявил полузащитник «Реала».

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