Кроос о статистике: «Большая часть не имеет смысла. Я и без процента передач знаю, хорошо ли сыграл»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос считает переоцененным значение статистических показателей.

«Я не фанат статистики. В основном потому, что слишком большая ее часть не имеет смысла, на мой взгляд. Чтобы знать, хорошо я сыграл или нет, мне не нужно подтверждение в виде процента удачных передач.

То же касается данных о беге: кто как часто ускорялся, кто сколько пробежал. Предполагается, что тот, кто много бегал, провел хороший матч.

Я воспринимаю это иначе: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем, потому что это означает, что мы хуже защищаемся, отходим назад, меньше контролируем мяч», – заявил полузащитник «Реала».

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48 комментариев

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zzzeeerrrooo
Сказал Кроос отыгравший чемп на 95% точных передач
+90
-5
+85
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AnMe
Ответ zzzeeerrrooo
Сказал Кроос отыгравший чемп на 95% точных передач
Это как богатый человек говорит, что деньги не имеют значения в жизни)
+86
-3
+83
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Rus83
Ну и в чем он не прав? Некоторая статистика ни о чем
+38
-3
+35
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Блуждающий странник
Ответ S1rAlex
Погоди, Тони. Сейчас тебе джумабеки расскажут, как важны предголевые удары в штангу 🧙‍♂️
Говорить, что в футболе не важны предголевые передачи ну это нужно иметь понимание футбола на уровне домохозяек, без обид. Кроос говорит, что статистика точности передач или владение неважны, говорит, что бег и количество рывков не всегда показатель хорошей игры и это тоже правда. Про предголевые ни слова, не нужно Кроосу приписывать бред
+15
-3
+12
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Пирс Морган
Прямо как Мостовой сказал
+18
-9
+9
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Великий Алонсо
Кроос хорош, умный мужик с собственным мнением, по его многочисленным интервью это понятно
+12
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Алексей Ненахов
Ответ Rus83
Ну и в чем он не прав? Некоторая статистика ни о чем
Полностью прав ,таким мэтрам футбола как Кросс и Модрич не надо бегать , они пасом могут игру перевернуть
+8
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+7
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Блуждающий странник
Кроос говорит, что есть разновидность статистики, которая ни на что не влияет. Тем временем комментаторы его уже записали в противника статистики в целом)
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vzi
Ответ TeddyLasso
У Крооса после завершения карьеры есть хорошие задатки чтобы подвинуть Мостового с пьедестала
Думаю, Кроос после карьеры просто уйдёт из футбола полностью. Максимум какую-нибудь детскую академию имени себя развивать будет. Он и карьеру хотел завершить еще в 33 года, то есть этим летом. Упросили еще на годик остаться, чтобы транзит новому поколению п/з прошел гладко. А так, он уже давно наелся футболом. Думаю, когда по ТВ идет футбольный матч, он переключает. ;)
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Old Partisan
ну вряд ли он считает в течение матча процент своих передач, он же не Роналду)
Даже здесь умудряетесь Роналду приплести🤦🏻‍♂️
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Redsfan
Ответ Рашпель793
Ну тут чисто вкусовщина. Кому-то нравится ковыряться в стате, отсматривать проценты разные, xG считать. А кто-то особо этому значение не придаёт. Но то, что зачастую стата обманчива - факт. По тем же ударам в створ яркий пример. Можно неопасно напинывать с десяток ударов в створ, а можно убойные моменты не забивать без удара в створ, в штангу или перекладину, например. Но по стате будет так, что у одних 0 ударов в створ, а у других 10. При этом близки к голу были первые.
Статистика не обманчива. Статистике просто всегда нужен контекст
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Алексей Ненахов
Ответ Sss Nnn
Модрич и бегает немало
Ну я образно
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Не знаю что такое Требл
Ответ S1rAlex
Погоди, Тони. Сейчас тебе джумабеки расскажут, как важны предголевые удары в штангу 🧙‍♂️
Ты то сам от джумабека недалеко ушел в развитии.
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Kalimantan Obukhov
Ответ Rus83
Ну и в чем он не прав? Некоторая статистика ни о чем
просто обычно такое говорят игроки с процентом точных передач гораздо ниже Крооса)
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TITUL
Согласен. Голы, передачи, сейвы легко оценить. А влияние центра поля на построение игры команды тяжело оценить по статистике. Де брюйне, Кросс, Модрис, Мюлллер, Иньеста, Хави, Лэмпард, Джеррард список до бесконечности
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Тухель
Ответ DanMus
Наверно лет 100 назад, когда трансляций еще не было такие статистические данные как число угловых, количество ударов, ударов в створ, владение мячом, количество пасов тоже современниками воспринималось чем-то искусственным, не отражающим реальную картину матча.) Конечно, кто я такой, чтобы опровергать Крооса, но не спроста же во многих тренерских штабах есть аналитики, которые обрабатывают тучу данных, статистических выкладок. Футбол все равно не избежит оцифровывания)
Вот именно что аналитики в тренерском штабе, а не на месте тренеров. Статистика не является последней инстанцией, если моя команда отдала 700 передач за матч с процентом точности 95%, то это не говорит ни о чем в плане игры. Возможно моя команда ПСЖ и сыграла с днищами 0-0. А сейчас дофига людей, которые опираясь на статистику говорят что это дно это не дно, а они даже матч не видели. И вот это вообще не работает в футболе. Статистика в вакууме это бред, как всякие XG и т.д. Тренеры смотрят футбол. Пеп, Анчи и т.д. смотрят футбол и не только своих команд, а не выписку статистики, как делают сейчас дофига людей и в России и за рубежом среди псевдо экспертов.
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0:4 на спотифай камп ноу
Вас тоже бесят комментарии в топе по типу, комментаторы уже записали, комментаторы уже сделали, комментаторы уже определили. И ты ищешь эти якоьы коментарии а их блин 1 процент в то время как 99 процентов комов такого рода 🤦‍♂️
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Sss Nnn
Ответ Алексей Ненахов
Полностью прав ,таким мэтрам футбола как Кросс и Модрич не надо бегать , они пасом могут игру перевернуть
Модрич и бегает немало
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Harut Hovsepyan
Ответ vzi
Думаю, Кроос после карьеры просто уйдёт из футбола полностью. Максимум какую-нибудь детскую академию имени себя развивать будет. Он и карьеру хотел завершить еще в 33 года, то есть этим летом. Упросили еще на годик остаться, чтобы транзит новому поколению п/з прошел гладко. А так, он уже давно наелся футболом. Думаю, когда по ТВ идет футбольный матч, он переключает. ;)
У него уже сейчас есть "Toni Kroos Academy" (не первый год уже как), подробностей не знаю, но судя по его постам, настроен он серьезно.
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Артём Поддубный
Ответ Александр Никитин
Мне не нужно знать много ли я пробежал я много не пробегаю)
та не бегай
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TravenS
Ответ Матрос Кот
Кросс самый недооцененый футболист Реала по вкладу в достижения. Скромный человек.
Скромность так и прёт) особенно в случае с Вейгой
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Александр Никитин
скоро махач с лукомским?
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Ollagir
Царь, снимай маску, мы тебя узнали
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Александр Никитин
Ответ Артём Поддубный
Совершенно верно, Тони. Можно отдать и 100 процентов точности, но быть бесполезным на поле. Точность не всегда определяет уровень показанного на поле)
Мне не нужно знать много ли я пробежал я много не пробегаю)
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Go-go-love
Интересно будет об этом поразмышлять.
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