Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

Агент Алексея Миранчука сообщил, что хавбек не уйдет из «Аталанты» в этом году.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Торино».

«Вчера, 30 августа, провел первую полноценную тренировку с командой.

У него состоялся хороший и продуктивный разговор с , во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», – сказал .

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