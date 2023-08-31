Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»
Агент Алексея Миранчука сообщил, что хавбек не уйдет из «Аталанты» в этом году.
В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Торино».
«Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой.
У него состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», – сказал Вадим Шпинев.
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Было бы забавно, если бы Гасперини сказал, что не знает кто такой Миранчук)
Надеюсь, у Миранчука будет другая история.
...сказал Гасперини, когда Миранчук опёрся на лопату в огороде его виллы.