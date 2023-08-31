Агент Миранчука: «Гасперини сказал: «Леша, в сборную не поедешь. Все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай»

Теги Аталанта серия А Италия Сборная России по футболу Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Вадим Шпинев Чемпионат.com Футбол

Агент Алексея Миранчука сообщил, что хавбек не уйдет из «Аталанты» в этом году.

В прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Торино».

«Вчера, 30 августа, Алексей провел первую полноценную тренировку с командой.

У него состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», – сказал Вадим Шпинев.

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48 комментариев

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Трент Резнор
Стандартный развод от старика. Жаль, что так.
+109
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Ростов-на-Дону
Гасперини: "Лёша, работай - работа дураков любит"!
+69
-3
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steelmaker
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
Лёхаччо
+41
-1
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Взвешенный вомбат Китая
На месте агента я бы всё же пытался куда-то Лёху пристроить на флажке. В Аталанте будет плотно сидеть довольствуясь 5 минутами в конце выигранных матчей.
+30
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+30
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Rhett Butler
Лукавит старый, замаринует он его...
+24
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prus_3
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
Loho
+23
-2
+21
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Никита Самарин
Гасперини мастер навешать лапшу на уши 😏
+15
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slow focus
нихрена играть он не будет при седом)) думаю, все трое это понимают
+9
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Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
+10
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Balt
Ответ Никита Самарин
Гасперини мастер навешать лапшу на уши 😏
Лингуини, не лапшу. )
+6
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весёлый роджер
"Леша, все будет хорошо. Ты только варежки сними".
+4
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Алексей Полиенков
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
Alessio (Алексей).
+5
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Anatoly_B
Ответ Взвешенный вомбат Китая
На месте агента я бы всё же пытался куда-то Лёху пристроить на флажке. В Аталанте будет плотно сидеть довольствуясь 5 минутами в конце выигранных матчей.
Складывается ощущение что агенту это не нужно, Мире по хорошему уже давно надо уходить, сколько лет уже очевидно всем что в Аталанте он не будет играть нормально
+4
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Aleksey Yashin
"Мы за тобой следили, мы тебя знаем"

Было бы забавно, если бы Гасперини сказал, что не знает кто такой Миранчук)
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Roman
У Гасперини очень специфичное отношение именно с полузащитниками атакующего плана, особо пристально не слежу, но сколько их там было за последнее время. Папу Гомес (ушел из-за конфликта с Гасперини), Иличич, который сверкал временами, Малиновский, который иногда сверкал, потом оказывался на банке, Бога, за которого отвалили неплохие деньги для Аталанты, но который не оправдал ожидания, Пессина, который резко стал одно время любимчиком Гасперини, но потом его отправили в Монцу, Коваленко еще брали зачем-то. Вот теперь де Кетеларе пришел еще
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Код да Винчи
Лёша, всё будет хорошо, работай....и Лёша опять побежал за пиццей
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krokodilych
В свое время, помнится, Руслану Нигматуллину говорили в "Вероне" нечто подобное. Чем кончилось, думаю, все помнят.
Надеюсь, у Миранчука будет другая история.
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Tydeus
Тут пишут, что развод и так далее, но в Лиге Европы Миранчук точно время получит, там будет ротация и все шансы куда-нибудь уехать зимой.
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Степан Зимин
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
Ale, от Alessio сокращение
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Ovsyankin
«Леша, работай».
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Igor Pivovarov
Все так поверили агенту и теперь костерят седого. Я вообще не уверен, что он что-то подобное говорил. Да и что Миранчуку делать в этой сборной, будто Карпин не знает его уровень или без него никак в игре с Катаром.
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alienjus
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Как будет по-итальянски, Лёша?
Лёшара
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Camry163
Всё будет хорошо, работай, Лёша, работай! Солнце ещё высоко!..
...сказал Гасперини, когда Миранчук опёрся на лопату в огороде его виллы.
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Артем Симоницкий
отлично. Взял старенький дед в заложники👍
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Tydeus
Ответ Бене Гессерит
С такими навыками только в Россию ехать, и то куда-то ниже середины турнирной таблицы
У него хороший прошлый сезон в Торино, зачем ему в Россию?
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