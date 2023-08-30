Деограсия о 1-й победе с «Оренбургом»: «Горжусь командой. Тренируемся очень много, стараемся выйти из ситуации»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Оренбург Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия оценил победу «Оренбурга» над «Факелом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

— Игра была тяжелая. В плане тактики отработали хорошо и одна, и вторая команды. Игра примерно была равная, мяч — 50 на 50, но в итоге повезло, и победа была за нами.

Мы очень часто доходили через фланг, было много ударов, отскоков мяча, но, опять же, игра была равная.

— Сегодня была ваша первая победа как главного тренера, какие впечатления у вас?

— Я очень рад. Но в первую очередь рад и горжусь командой. Они тренируются очень много, хорошо, стараются выйти из ситуации, – сказал главный тренер «Оренбурга».

После 6 туров команда с 2 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bob
на багаже Ярошика
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lovec23
Ответ Bob
на багаже Ярошика
Там скорее ручная кладь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
оре стало лучше без чеха. поздравляю, треннр хороший... браво!)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krasota19740
Фартовый тренер , флюгер поворачивается в его сторону …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Гутин
Ответ Bob
на багаже Ярошика
на таком багаже так усилить игру команды не каждый сможет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий