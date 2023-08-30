Деограсия о 1-й победе с «Оренбургом»: «Горжусь командой. Тренируемся очень много, стараемся выйти из ситуации»

Давид Деограсия оценил победу «Оренбурга» над «Факелом» (1:0) в Фонбет Кубке России.

— Игра была тяжелая. В плане тактики отработали хорошо и одна, и вторая команды. Игра примерно была равная, мяч — 50 на 50, но в итоге повезло, и победа была за нами.

Мы очень часто доходили через фланг, было много ударов, отскоков мяча, но, опять же, игра была равная.

— Сегодня была ваша первая победа как главного тренера, какие впечатления у вас?

— Я очень рад. Но в первую очередь рад и горжусь командой. Они тренируются очень много, хорошо, стараются выйти из ситуации, – сказал главный тренер « ».

После 6 туров команда с 2 очками замыкает таблицу Мир РПЛ.

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