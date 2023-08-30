Ивич об 1:0 с «Пари НН»: «Краснодар» выиграл, так как с самого начала был лучшей командой»

Владимир Ивич оценил победу «Краснодара» над «Пари НН» (1:0) в Фонбет Кубке России.

— За счет чего удалось обыграть « »? В начале второго тайма показалось, что ваш соперник играл лучше.

— Если мы говорим о первых 5–10 минутах второго тайма, то да, соперник был лучше. Мы выиграли, так как с самого начала были лучшей командой. Мы контролировали игру. У нас было больше шансов, у соперника даже не было прямого очевидного удара, мы забили гол в концовке. Это важные очки, так как предыдущие игры мы проиграли.

Я доволен всей командой. Все показали высокий уровень. Также я доволен Торменой, он хорошо себя показал. Нам нужно подготавливаться к игре со «Спартаком».

Гол Кордобы? Голы важны для команды, мне важно, чтобы они забивались. Кордоба продолжает показывать результат. Когда нападающий работает, он забивает голы, — сказал главный тренер « ».

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