Левандовски прервал 4-матчевую безголевую серию в «Барсе», забив «Вильярреалу»

Роберт Левандовски забил впервые за 5 матчей в Ла Лиге.

В 3-м туре чемпионата Испании Левандовски отметился забитым голом в ворота « » на 71-й минуте матча, выведя «Барселону» вперед.

До этого форвард «Барселоны» не забивал в 4 матчах Ла Лиги подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию. До этого момента последний раз Левандовски забивал 23 мая в игре с «Вальядолидом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – « » (3:4, второй тайм).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку