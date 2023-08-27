Левандовски прервал 4-матчевую безголевую серию в «Барсе», забив «Вильярреалу»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил впервые за 5 матчей в Ла Лиге.

В 3-м туре чемпионата Испании Левандовски отметился забитым голом в ворота «Вильярреала» на 71-й минуте матча, выведя «Барселону» вперед.

До этого форвард «Барселоны» не забивал в 4 матчах Ла Лиги подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию. До этого момента последний раз Левандовски забивал 23 мая в игре с «Вальядолидом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Барселона» (3:4, второй тайм).

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17 комментариев

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Кирилл
Ямал все сделал для этого гола, а Леве оставалось только не бахнуть выше ворот )
+22
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+22
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rigobersong
Красава, в стиле Кринжа!:)💪
+26
-8
+18
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Vlad
Обидно за Ямала чуть-чуть не хватило для гола
+14
0
+14
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swvk5xw7zr
Ответ Rachid
Наконец, Лёва проснулся:))
Ну так себе проснулся)
Особенно в случае с выходом вместе с фати
+6
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+6
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Ansu Fati
Ответ rigobersong
Красава, в стиле Кринжа!:)💪
Надеюсь арабы и до Левы доберутся и назло Барсе выкупят его за лямов 50))
+7
-1
+6
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Rachid
Ответ swvk5xw7zr
Ну так себе проснулся) Особенно в случае с выходом вместе с фати
Да, пора на лавку Лёве- Феррана в старт))
+5
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Madhamish
Два жадных днаря - Левандовски и Фати. Оба могли выкатить друг другу на пустые и закрыть матч, и не стали этого делать. Просрали абсолютно все моменты. У нормального тренера уже бы сели в глубокий запас.
Было бы смешно, если бы потеряли из-за этих единалов 2 очка. А ведь желтая лодка заслужила минимум ничью. Молодцы.
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Amalfitano
Лёва, пора в СА. У тебя еще 4 недели для размышлений. Вон Лукака отказался от СА а теперь его засовывают в Рому(вместо Интера или Юве) и выкручивают руки, чтобы он отказался от части зп. Вместо того, чтобы зарабатывать 30 мультов в год он теперь будет зарабатывать 5. И то не факт.
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FrankieWild
если бы не отскок то и не прервал бы
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ВасилийАлибабаевич
Какое забил? Добил. Безполезный балласт.
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Kaloyan Yalamov
Лева уснул, хоть на добивание успел подсуетится. По мне он не уверен в себе, почему не понятно. Не неуверенно пробивает и долго думает, что странно. Надеюсь он скоро найдет себя. Ансу тоже жадничал сегодня и пропускал.
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ShadyL
Ответ rigobersong
Красава, в стиле Кринжа!:)💪
Странно так Месси называть, к тому же его стилем на ЧМ были пенки
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