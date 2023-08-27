Левандовски прервал 4-матчевую безголевую серию в «Барсе», забив «Вильярреалу»
Роберт Левандовски забил впервые за 5 матчей в Ла Лиге.
В 3-м туре чемпионата Испании Левандовски отметился забитым голом в ворота «Вильярреала» на 71-й минуте матча, выведя «Барселону» вперед.
До этого форвард «Барселоны» не забивал в 4 матчах Ла Лиги подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию. До этого момента последний раз Левандовски забивал 23 мая в игре с «Вальядолидом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Барселона» (3:4, второй тайм).
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Особенно в случае с выходом вместе с фати
Было бы смешно, если бы потеряли из-за этих единалов 2 очка. А ведь желтая лодка заслужила минимум ничью. Молодцы.