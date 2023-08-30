«Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» по пенальти и вылетел из Кубка английской лиги. Санчес не забил в серии

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Кубок английской лиги Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Фулхэму».

«Тоттенхэм» уступил «Фулхэму» во 2-м раунде Кубка лиги в послематчевой серии пенальти (3:5). Основное время завершилось со счетом 1:1.

В послематчевой серии 11-метровый не смог реализовать Давинсон Санчес, который бил третьим в составе «Тоттенхэма».

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6 комментариев

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Любезный Коссутий
все в порядке, проблема не в Кейне была
+5
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+5
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Abu Ibrahim
Легенда Спартака в матче с участием Тотенхэма
+2
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аноним анонимович
опять -1 потенциальный трофей ;(
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аноним анонимович
Ответ Любезный Коссутий
все в порядке, проблема не в Кейне была
хмм может тогда в соне?
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ali10line
а сегодня легко выиграл бы у Динамо, эх Санчес
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Моуриниста
Ответ Любезный Коссутий
все в порядке, проблема не в Кейне была
Проблема была в Моуре
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