«Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» по пенальти и вылетел из Кубка английской лиги. Санчес не забил в серии

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Фулхэму».

« » уступил « » во 2-м раунде Кубка лиги в послематчевой серии пенальти (3:5). Основное время завершилось со счетом 1:1.

В послематчевой серии 11-метровый не смог реализовать , который бил третьим в составе «Тоттенхэма».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку