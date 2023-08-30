«Тоттенхэм» проиграл «Фулхэму» по пенальти и вылетел из Кубка английской лиги. Санчес не забил в серии
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Фулхэму».
«Тоттенхэм» уступил «Фулхэму» во 2-м раунде Кубка лиги в послематчевой серии пенальти (3:5). Основное время завершилось со счетом 1:1.
В послематчевой серии 11-метровый не смог реализовать Давинсон Санчес, который бил третьим в составе «Тоттенхэма».
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